Red Bull-adviseur Helmut Marko houdt het vertrouwen dat nieuwste Red Bull-coureur Yuki Tsunoda gauw weer in de punten zal rijden. De Japanner evenaarde in Groot-Brittannië met zijn vijfde puntloze race op rij het ongewilde record van voormalig Red Bull-coureur Mark Webber, maar volgens Marko was er op Silverstone alsnog een stijgende lijn te bespeuren. ‘We merken een verbetering in de prestaties’, onthult de adviseur zelfs.

Terwijl Christian Horner nog maar twee dagen weg is als teambaas bij Red Bull, gaat adviseur Helmut Marko weer over op de orde van de dag. De Oostenrijker gaf in zijn afscheidsbericht aan Horner al aan dat Red Bull nog zeker het gevecht om een vijfde wereldtitel voor Max Verstappen niet wil opgeven. Ook blijft Marko de nog altijd worstelende Yuki Tsunoda steunen.

“Yuki Tsunoda heeft het tijdens een aantal Grand Prix-weekenden moeilijk gehad, maar in Engeland zagen we al een stijgende lijn”, schrijft Marko in zijn column voor Speedweek. “Het gat naar Max was in de meeste vrije trainingen kleiner dan voorheen en hij kon in Engeland vanaf de elfde startplaats vertrekken.” Op Silverstone eindigde Tsunoda wel als vijftiende, waardoor de Japanner voor het vijfde raceweekend op rij geen punten pakte. Tsunoda evenaart het ongewilde record van Mark Webber uit 2009, en is zo pas de tweede Red Bull-coureur die tijdens vijf opeenvolgende Grands Prix geen enkel punt pakt.

Optimistich

Volgens Marko werkt Tsunoda echter hard om zich te verbeteren. “We hebben intensieve gesprekken gehad met Yuki”, onthult de adviseur. “Hij werkt ook met sportpsychologen. Helaas had hij, net als Max, geen kans in de race (op Silverstone, red.) met deze vleugel. Maar we merken een verbetering in de prestaties en we zijn optimistisch dat dit snel terug te zien zal zijn in de punten.”

