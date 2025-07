Laurent Mekies heeft zijn eerste werkdag als Red Bull-teambaas erop zitten. De Fransman kreeg deze week te horen dat hij de ontslagen Christian Horner opvolgt als teambaas van de Oostenrijkse renstal. Mekies ging gelijk aan de slag, maar niet zonder eerst nog een klein eerbetoon te geven aan zijn voorganger én zijn plan van aanpak te onthullen.

Kersverse Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft zijn eerste werkdag er inmiddels opzitten. De Fransman kreeg deze week te horen dat hij Christian Horner opvolgt bij de Oostenrijkse renstal. Mekies mocht tijdens een geplande filmdag op Silverstone meteen aan de slag bij Red Bull, en sprak met de aanwezige media over zijn nieuwe baan.

“Het voelt nog steeds vreemd om hier te zijn en Christian niet te zien”, steekt Mekies de loftrompet voor zijn voorganger. “Het zou onmogelijk zijn om te onderschatten wat Christian allemaal gepresteerd heeft voor dit team dat hij twintig jaar lang leidde. Ik ontmoette hem twintig jaar geleden, toen hij nog de jongste teambaas in de Formule 1 ooit was, en het is ongelooflijk om te zien hoe hij dit team naar het niveau heeft getild waarop het nu is. Christian is ook de man die mij twee jaar geleden, samen met Helmut (Marko, red.) en Oliver (Mintzlaff, red.), terugbracht in de Red Bull-familie. Mijn eerste gedachten zijn vandaag echt aan hem.”

Nieuwe Red Bull-teambaas Laurent Mekies steekt ook meteen de loftrompet voor alle teamleden van de Oostenrijkse renstal.

Plan van aanpak

Na zijn kleine eerbetoon aan Horner, gaat Mekies over tot de orde van de dag. Hoe hoopt de Fransman zijn nieuwe team te gaan leiden? “De focus zal echt liggen op ervoor zorgen dat alle getalenteerde mensen hier hebben wat ze nodig hebben om op hun best te presteren. Ze zijn namelijk al de allerbesten. We moeten ervoor zorgen dat de Red Bull-energie door het team stroomt.”

Red Bull staat momenteel vierde in het constructeurskampioenschap, nadat het vorig seizoen de dominante positie in het veld verloor aan McLaren. Ook staat de renstal op het punt om in 2026 hun eigen krachtbron te introduceren onder de noemer Red Bull Powertrains. Mekies erkent dat er een aantal grote uitdagingen voor hem te wachten staan, maar wil deze stap-voor-stap aangaan. “De komende weken zullen in het teken staan van het ontmoeten van zoveel mogelijk van onze mensen, naar hen luisteren, proberen deze prachtige magische machine die Red Bull Formule 1 is te begrijpen en uiteindelijk manieren te vinden om bij te dragen en te ondersteunen”, sluit de nieuwe Red Bull-teambaas af.

