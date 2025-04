Max Verstappen moest in Bahrein genoegen nemen met de zesde plaats. Een behoorlijk groot verschil met de magistrale overwinning van de Nederlander een week eerder in Japan. De RB21 had op het Bahrain International Circuit met veel problemen te maken, waaronder aan het bandenmanagement en de balans. Er werd daarom gelijk na de race een crisisberaad binnen Red Bull gehouden. Teambaas Christian Horner raakt na afloop echter nog helemaal niet in paniek.

Met een zesde plaats voor Max Verstappen en een negende plaats voor Yuki Tsunoda kon Red Bull nog enigszins de schade beperken tijdens een weekend vol problemen in Bahrein. Adviseur Helmut Marko luidde echter na de race gelijk de noodklok. Er werd ook meteen een crisisberaad gehouden in de Red Bull-hospitality, waarbij Horner, Marko, Verstappens race-ingenieur Gianpiero Lambiase en technisch directeur Pierre Waché aanwezig waren.

Christian Horner lijkt na het beraad echter de problemen van Red Bull enigszins te bagatelliseren. “We hadden twee problemen dit weekend. Een remprobleem en een probleem aan de balans. Daarnaast had we ook een probleem met een draadje in de pitstraat. Maar we konden toch een zesde plaats pakken (met Verstappen, red.) en verloren slechts acht punten op Lando (Norris, red.)”

“Ik denk dat de problemen wel te verbergen zijn via afstellingen, dat deden we vorig weekend in Suzuka. Maar deze race liet duidelijk wat zwakke plekken zien die we hebben, en die moeten we verbeteren”, vervolgt de teambaas. “We weten waar de problemen zitten, maar het is het meebrengen van de oplossingen dat wat langer duurt.” De teambaas benadrukt dat er momenteel geen goede correlatie is tussen wat Red Bull ziet in de windtunnel en op de baan.

‘Een kampioenschap van 24 races’

Verstappen ziet het iets minder rooskleurig in dan zijn teambaas, en stelde dat hij zelfs al niet meer mee kan doen voor de wereldtitel dit seizoen. Horner geeft de titelstrijd voor zijn stercoureur echter nog niet op. “Het was een slecht weekend voor het team, niks viel onze kant op. De start van de race en de pitstops werkten niet voor ons. Maar het is een kampioenschap van 24 races. We staan maar acht punten achter in het coureurskampioenschap. We weten dat we gauw moeten verbeteren.” De komende weken komt de renstal vooral met upgrades om het nauwe werkvenster van de RB21 onder handen te nemen.

