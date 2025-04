Als zevende gestart, als zesde geëindigd in een race waarin hij worstelde met de balans van de RB21: er ging voor Max Verstappen veel mis tijdens de Grand Prix van Bahrein. “De zesde plek was ook echt het maximaal haalbare.”

Problemen met de remmen, problemen met oververhitting van de banden; zomaar een paar issues voor Verstappen. “En de snelheid van de auto liet te wensen over. Daarnaast ging alles mis wat er mis kon gaan. Dat maakte het vandaag allemaal nog erger.”

Met dat laatste wees Verstappen op bijvoorbeeld de langzame pitstops. “Normaal gesproken zijn we daar erg goed in, maar ik weet niet wat er vandaag aan de hand was.” Hij wond er vervolgens geen doekjes om toen het ging om de pijnpunten van de RB21 tijdens de race. “De auto kampt met een gebrek aan balans. En op een circuit als dit komt dat nog duidelijker naar voren. Net als de problemen met het bandenmanagement.”

Jeddah

In Saudi-Arabië zal het op z’n minst iets beter gaan, verwacht hij. Het circuit is vriendelijker voor de banden. “Maar als je daar problemen mee hebt, zoals wij die hebben, dan is het op elk circuit een probleem. Bandenmanagement en balans, dat zijn de voornaamste problemen die we hebben.”

Gefrustreerd is hij naar eigen zeggen nog niet. “Natuurlijk is het teleurstellend, maar we gaan gewoon door. We blijven proberen om de auto te verbeteren. Als je problemen hebt, zijn ze niet zomaar verdwenen. Ook niet als je een keer wint (zoals vorige week in Japan, red.). Ik sta er vrij nuchter in, we moeten gewoon hard blijven werken.”

