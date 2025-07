Een prijzenpakket waar je u tegen zegt, dat was de buit die we de afgelopen weken als FORMULE 1 Magazine te verdelen hadden in onze prijzenslag ter ere van vaderdag! Onze mailbox stroomde over met reacties, de QR-codes uit ons blad werden gretig gescand door jullie! En ondanks een karrenvracht aan prijzen kunnen we helaas niet iedereen blij maken. Kijk snel of je gewonnen hebt.

Loting leverde een flink aantal gelukkigen op van deze prijzenslag, van man tot vrouw en jong tot oud. Dat we zelfs in het buitenland abonnees hebben en ook Formule 1-fans die onze bladen daar in winkels kopen, blijkt zowaar ook uit de winacties. De deelname reikte namelijk tot (ver) buiten de landsgrenzen!

Hieronder het overzicht van de winnaars! Kijk snel of je erbij staat én wat je gewonnen hebt. Winnaars krijgen persoonlijk bericht of hebben dat inmiddels al gehad.

15x 2 kaarten Max Verstappen tribune GP België:

Felix Siebrecht (Wagenfeld, Duitsland), Jeffrey Magermans (Ten Boer), Glenn Giera (Heerlen), Paul Kuenen (Poederoijen), Stefan de Olde (Dedemsvaart), Edwin van der Hoek (Zoetermeer), M. Verdellen (Swolgen), Tinus de Wind (Drachten), Rienk Hein Schram (Berltsum), Fred en Mieke Neumann (Amstelveen), Mark de Vrij (Dronten), Tom Van Osselaer (Sint-Niklaas, België), Tess van der Leeden (Noordwijkerhout), Rianda van den Berg (Ingen), Annet Smiers (Stadskanaal).

3x PS5 game:

Stef Kuik (Emmeloord), Pim Eshuis (Amsterdam), Norman Lindenberg (Middelburg).

2x LEGO-sets:

Jorrit Augenbroe (Leeuwarden) – verrassingsbox, Chiel Rowaan (Woerden) – RB20.

2x poster Automobilist:

Bianca van Rieke (Veendam) – poster Verstappen, Martijn Gons (Breda) – poster Schumacher.

3x Boek ‘Rockefeller Protegé’:

Wesley Decock (Zulte, België), Lieke Kirkels (Eindhoven), Jan Klein Nagelvoort (Wierden).

