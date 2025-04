Dr. Helmut Marko betitelt de tegenvallende resultaten van Red Bull Racing als zeer alarmerend. Daarmee sluit hij zich aan bij Max Verstappen, die zondag na de race in Bahrein ook al zei dat er van alles mis gaat bij het team.

Volgens Marko is er zowel een probleem met de auto als met de werkwijze. “We hebben veel problemen. De belangrijkste daarvan zijn de balans in de auto en de grip. Daarnaast kregen we een probleem met de remmen. En bij de pitstops ging er ook nog van alles mis tijdens deze race.”

Verstappen uitte zich kort daarvoor in Bahrein al in soortgelijke bewoordingen. Marko: “We zijn niet competitief, moeten zorgen dat we ons als team beter voorbereiden en we sneller een betere afstelling vinden voor de auto.”

Al met al ziet Marko, net als zijn Nederlandse coureur, weinig hoop op verbetering bij de volgende race. Die is komend weekend in het Saudische Jeddah. Pas in Imola zullen er updates zijn die mogelijk het verschil maken. “Er komen nieuwe dingen aan”, bevestigt hij met het oog op die Grand Prix, medio mei. En de strijd om het kampioenschap? Marko vind ook die alarmerend: “Ik maak me ernstig zorgen.”

