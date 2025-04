Yuki Tsunoda stroomde tijdens de afgelopen GP van Japan door naar Red Bull. Na ruim vier jaar bij Racing Bulls mocht hij het eindelijk bij het neventeam proberen. Tijdens zijn thuisrace, maar ook tijdens de eerste vrije trainingen in Bahrein, oogde hij wat onwennig in de communicatie met race-ingenieur Richard Wood. Tsunoda heeft inmiddels bedacht hoe hij een goede relatie kan opbouwen met de Schot.

“Er waren wat communicatieproblemen over de radio tussen mijn race-ingenieur en mij”, aldus Yuki Tsunoda na afloop van de tweede vrije training. In de eerste sessies reed hij respectievelijk de negende en achttiende tijd. “Dat hoort bij het leerproces”, vervolgde hij. “We moeten elkaar leren begrijpen – het was pas de vijfde sessie samen. Als we de communicatie kunnen verbeteren, denk ik dat de operationele zaken een stuk soepeler zullen verlopen. Dat moet de rondetijden ten goede komen.”

‘Moeten eens uitgaan’

Tsunoda weet precies hoe hij en zijn race-ingenieur die communicatie op peil kunnen krijgen. “Misschien moeten Woody (Richard Wood, red.) en ik vanavond eens uitgaan om elkaar beter te leren kennen”, grapte hij. “Met mijn Japanse Engels en zijn Schotse Engels wordt dat vast een dolle avond.”

Wat betreft de snelheid van Red Bull is Tsunoda redelijk optimistisch. Waar Max Verstappen eerder zei dat het gat met McLaren ‘heel erg groot is‘, houdt Tsunoda vertrouwen. “Ik voel dat er potentie in de auto zit, maar het is lastig om het eruit te halen”, besloot de Japanner. “Ik ben nog steeds optimistisch en weet zeker dat we veel kunnen veranderen voor de kwalificatie.”

