Max Verstappen luidt de noodklok! Na de eerste vrije trainingen in Bahrein is het de viervoudig wereldkampioen duidelijk geworden dat McLaren nagenoeg ongrijpbaar is. Waar de wisselende omstandigheden in de afgelopen Grands Prix nog kansen boden voor de concurrentie, laten de papaja’s in Sakhir zien dat ze definitief over de snelste bolide beschikken. Derhalve sluit Verstappen zich aan bij Ferrari-coureur Charles Leclerc: “Het gat naar McLaren is erg groot.”

“De achterstand op McLaren is fors,” concludeerde Max Verstappen na de eerste vrije trainingen in Bahrein. “We hebben onze vrijdag weliswaar iets anders aangepakt, dus op dit moment is het verschil natuurlijk erg groot. Maar dat gezegd hebbende, hadden we gewoon heel weinig grip. Het is gewoon moeilijk.” Verstappen kwam alleen tijdens de tweede vrije training in actie; in VT1 stond hij zijn Red Bull-bolide af aan junior Ayumu Iwasa. In de middagsessie noteerde hij de zevende tijd, op 0,8 seconden van Oscar Piastri, de snelste coureur van de dag.

‘We zijn gewoon te langzaam’

“Natuurlijk duurde het wel een of twee ronden voordat ik lekker in de auto zat,” voegde Verstappen eraan toe. “Maar toch was het gat behoorlijk groot. Dus ja, ik was niet helemaal tevreden. Ik had gewoon veel moeite met de grip en het gevoel in de auto. Over het algemeen was de balans niet zo slecht, maar we zaten er wel enigszins naast. Op de lange termijn is er nog behoorlijk wat werk te verzetten.” Charles Leclerc maakte zich, ondanks het upgradepakket van Ferrari, eveneens zorgen over de snelheid van McLaren. Ook Verstappen verwacht dat hij te langzaam zal zijn om te wedijveren met Norris en Piastri.

LEES OOK: Leclerc niet overtuigd van upgrades in Bahrein: ‘McLaren blijft op andere planeet’

“We zijn gewoon te langzaam, eigenlijk elke ronde,” verzuchtte de Nederlander. “Ook tijdens de longruns was er niet zoveel aan. Aan het einde kon ik zelfs nog een beetje oefenen met driften,” doelde hij op de beperkte grip van de RB21. Anders dan de meeste teams – McLaren daargelaten – testte Max Verstappen voornamelijk op de zachte banden. “Dat hadden we zo gepland,” legde hij uit. “In de eerste vrije training, met Ayumu in de auto, wilden we al kijken hoe de rode compound zich zou gedragen.”

Lees hier alles over de GP van Bahrein

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.