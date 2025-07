Charles Leclerc ontkent dat de aankomende 2026-uitdager van Ferrari beter bij de voorkeuren van Lewis Hamilton zal aansluiten dan bij zijn eigen rijstijl. Volgens Leclerc is het gewoon zaak dat de Scuderia een zo snel mogelijke auto bouwt voor het volgende seizoen. Persoonlijke voorkeuren vanuit de coureurs komen dan later. ‘Zodra we de snelste auto op de baan neerzetten, hebben we alle vrijheid’, legt de Monegask uit.

De grootschalige reglementswijzigingen binnen de Formule 1 komen steeds dichterbij. Teams zijn inmiddels druk bezig met de voorbereiding op het moment dat in 2026 de nieuwe reglementen van kracht gaan. Ook Ferrari is druk bezig met de uitdager voor het volgende seizoen. Volgens meerdere geruchten is de Italiaanse renstal van plan om de nieuwe bolide meer om de voorkeuren van Lewis Hamilton heen te bouwen, zodat de wereldkampioen beter met de auto kan omgaan. Volgens teamgenoot Charles Leclerc is dat echter overbodig.

“Ik maak me helemaal geen zorgen, want het is altijd een groot gespreksonderwerp buiten het team”, vertelt de Monegask in Silverstone toen hem werd gevraagd naar de mogelijkheid dat de auto zou afwijken van zijn voorkeurskarakteristieken. “Binnen het team hebben we alle middelen om een auto aan te passen aan mijn manier van rijden of aan die van Lewis. Ik wil volgend jaar gewoon een zo snel mogelijke auto. Dat is ook precies wat Lewis wil. Ik zal ook volgend jaar gewoon de auto afstellen op een manier die mij bevalt en Lewis zal hetzelfde doen.”

‘Hebben de snelste auto nodig’

De Monegask benadrukt dat het op dit moment het belangrijkst is voor Ferrari om gewoon een zo snel mogelijke auto te bouwen. Persoonlijke voorkeuren voor de afstellingen vanuit de coureurs komen later wel, aldus Leclerc. “Ik denk dat we nu in een tijd zitten waarin, gezien de technologie die we hebben, we alleen nog maar de snelste auto nodig hebben”, vervolgt de Ferrari-coureur. “Zodra we de snelste auto op de baan neerzetten, hebben we alle vrijheid. Het is niet meer zoals tien of vijftien jaar geleden, toen als je er qua balans even niet uitkwam, je vervolgens niet de middelen had om de auto sneller te laten gaan. Nu hebben we die middelen wel, dus ik maak me zeker geen zorgen.”

