Tegen het einde van de eerste seizoenshelft kwam de positie van Ferrari-teambaas Fred Vasseur onder druk te staan. Waar goede resultaten uitbleven, wezen Italiaanse media naar het leiderschap van de Fransman. Het team heeft nota bene Lewis Hamilton in dienst, maar wist in 2025 nog geen enkele Grand Prix te winnen. Bij Ferrari zouden ze al twijfelen over het verlengen van het contract van Vasseur, al spreekt CEO Benedetto Vigna zijn vertrouwen uit in de teambaas.

Eerder meldden Italiaanse media dat Fred Vasseur op de schopstoel zit. Volgens de gerenommeerde sportkrant La Gazzetta dello Sport moet de Fransman vrezen voor zijn positie binnen het team. “De volgende drie Grands Prix – van Montréal via de Red Bull Ring tot Silverstone – zullen beslissend zijn voor Vasseur, wiens contract met Ferrari eind dit jaar afloopt”, schreven de Italianen in juni. Sindsdien heeft de Scuderia enkele goede resultaten geboekt, al was de GP van Groot-Brittannië er een om snel te vergeten. Op het natte asfalt verklaarde zowel Hamilton als Leclerc de SF-25 onbestuurbaar.

Tot afgelopen weekend hield Ferrari zich op de vlakte over de toekomst van Vasseur, wat de geruchten over een mogelijke breuk alleen maar verder aanwakkerde. In aanloop naar de Britse GP sprak CEO Benedetto Vigna echter alsnog zijn vertrouwen uit in de Fransman. “Het is juli, we hebben nog tijd”, aldus Vigna tegenover de Italiaanse tak van Sky Sports. “We zijn in gesprek met Fred (Vasseur, red.). We hebben net samen geluncht.”

‘In eenheid schuilt kracht’

Over het huidige seizoen was Vigna opvallend positief, ondanks dat McLaren inmiddels ongrijpbaar lijkt in het constructeurskampioenschap: “We hebben een geweldige kwalificatie gezien”. zei hij. “De auto’s beginnen competitiever te worden. Uiteindelijk groeien teams door uitdagingen aan te gaan – en die samen aan te gaan. Want het is waar wat ze zeggen, in eenheid schuilt kracht. Ik vind het mooi om hier te zijn en het hele team zo verenigd te zien”, besloot hij. “Er is veel enthousiasme en energie.”

LEES OOK: Leclerc ten einde raad na Silverstone: ‘Moeilijkste race uit mijn carrière’

Toch zijn de tekortkomingen van de SF-25, die het vaak moet afleggen tegen McLaren, Max Verstappen en regelmatig ook de Mercedessen, niet te ontkennen. Hamilton klaagde tijdens zijn thuisrace voortdurend over het gebrek aan grip in de regen. Hij wist uiteindelijk één positie te winnen en finishte als vierde. Leclerc betreurde opnieuw een mislukte strategie en eindigde als veertiende. “Het was vanaf de eerste ronde een lastige race”, reageerde Vasseur achteraf. “Leclerc waagde de gok op slicks, wat zomaar de juiste keuze had kunnen zijn. Daarbij was het tempo goed – behalve vergeleken met McLaren. Onder droge omstandigheden hebben we echt een stap vooruit gezet. Nu moeten we ons ook in de kwalificatie laten gelden.”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.