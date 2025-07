Charles Leclerc beleefde een Britse GP om snel te vergeten. Nadat hij de tijdens de kwalificatie genoegen moest nemen met de zesde startplek, stapte hij al vloekend en tierend uit de auto. In de race verging het hem niet veel beter – de Ferrari-coureur worstelde van de eerste tot de laatste ronde en kwam uiteindelijk niet verder dan een teleurstellende veertiende plaats. “Het was misschien wel de moeilijkste race uit mijn carrière”, verzuchtte hij na afloop.

Leclerc was een van de weinige coureurs die aan het eind van de formatieronde besloot om slicks te monteren, in de hoop dat het op een opdrogende baan voordeel zou opleveren. Die gok pakte echter verkeerd uit. In de kille, vochtige omstandigheden kreeg hij geen grip en verloor hij al snel terrein. Toen het later in de race opnieuw begon te plenzen, moest de Monegask opnieuw naar binnen voor intermediates. Maar ook daarna bleven de problemen zich opstapelen. “Dit was misschien wel de moeilijkste race uit mijn carrière”, verzuchtte hij tegenover de pers in de paddock. “Ik had er gewoon moeite mee om de auto op de baan te houden.”

Vraagtekens bij Ferrari

De Ferrari-coureur vermoedt dat een extreme afstelling van zijn bolide de oorzaak is van zijn moeilijke race, al houdt hij een slag om de arm. “Ik weet niet precies waar het vandaan komt”, verklaarde Leclerc. “Natuurlijk ga ik de data analyseren. Ik heb wel een idee – misschien ligt het aan de set-up die ik heb gekozen, die was behoorlijk extreem. Maar het is moeilijk te geloven dat alleen dat zo’n groot verschil maakt. We moeten echt ergens dieper naar kijken.”

LEES OOK: Opvallende tirade van Leclerc gaat viraal: ‘Ik ben zo ontzettend slecht’

Gevraagd hoe hij zich voorbereidt op de volgende race op Spa-Francorchamps, hield Leclerc zich op de vlakte. “Laten we eerst analyseren en begrijpen wat er vandaag is gebeurd”, reageerde hij. “Ik heb enorm geworsteld.” Aan de andere kant van de garage verliep de zondag beter. Teamgenoot Lewis Hamilton reed een goede race en eindigde als vierde, op slechts een paar seconden van het podium. De zevenvoudig wereldkampioen moest net als Leclerc omgaan met de lastige omstandigheden, en benadrukte eveneens dat hij nog nooit in zo’n moeilijke auto had gereden in de regen.

Lees hier alles over de GP België

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.