Charles Leclerc kwalificeerde zich, na een aantal veelbelovende vrije trainingen, als zesde voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Opnieuw een teleurstellend resultaat voor de Monegask, die in de afgelopen seizoenshelft vaker tijd liet liggen op de zaterdagen – en dat terwijl hij te boek staat als een van de beste kwalificatierijders. Zijn verhitte boordradio na afloop van de sessie spreekt dan ook boekdelen. De tirade gaat inmiddels het hele internet over.

Gedurende de kwalificatie leidde Lewis Hamilton lange tijd een één-tweetje voor Ferrari; de upgrades die in Spielberg waren geïntroduceerd, leken ook op Silverstone hun vruchten af te werpen. Maar juist in Q3, toen het er het meest toe deed, zakten beide Ferrari-coureurs steeds verder weg op de tijdlijsten. Uiteindelijk moest de Scuderia genoegen nemen met de derde startrij, achter George Russell, de beide McLarens en een briljante Max Verstappen. Leclerc, die naar eigen zeggen zicht had op de eerste startplekken, kon zijn emoties niet langer bedwingen en uitte zijn frustratie over de boordradio.

Tirade van Leclerc

“Fck, fck, fck, fck, f*ck“, klonk het vanuit de Ferrari-cockpit. “Ik ben zo slecht. Ik ben zó ontzettend slecht. Dat is alles wat ik ben.” Leclerc bleef zichzelf verwijten maken toen hij na de kwalificatie de media te woord stond. Hij hield vol dat hij niet goed genoeg had gepresteerd, mede omdat hij – voor de tweede keer dit seizoen – achter teamgenoot Lewis Hamilton was geëindigd. “Ik loop het niet telkens mis; ik doe mijn werk gewoon niet goed”, verzuchtte Leclerc. “Ik denk dat ik dit jaar heel sterk heb gereden in de races. Daaraan zou ik weinig willen veranderen.”

“Maar helaas, als ik terugkijk op de kwalificaties – wat vroeger mijn sterke punt was – zou ik veel willen verbeteren”, voegde hij er kritisch aan toe. “Elke keer dat ik Q3 bereik, lukt het om de een of andere reden niet. Natuurlijk hebben we een redelijk goede kwalificatie gehad, maar geen geweldige”, benadrukte Leclerc. “En nogmaals, dit was vroeger mijn kracht, dus mag ik best ontevreden zijn met het huidige niveau. We hebben zeker problemen, maar dat is geen excuus. Ik moet gewoon beter presteren.” Gevraagd of hij het tij in de race nog kan keren, antwoordde Leclerc: “Ik hoop het, maar vanaf P6 starten maakt het lastig. Elke keer dat we ons in de race weer naar voren moeten vechten, zijn de koplopers in het voordeel. Dus moet het gewoon beter op zaterdag.”

