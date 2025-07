Vandaag staat de iconische Grand Prix van Groot-Brittannië op het programma en op basis van de startopstelling belooft het een spannende race te worden. Max Verstappen voert het veld aan, maar hij krijgt stevige concurrentie. Drie Britse coureurs staan direct achter hem opgesteld, klaar om voor eigen publiek toe te slaan.

Verstappen verraste vriend en vijand tijdens de kwalificatie en vertrekt vanaf pole position. De Red Bull-coureur troefde op weergaloze wijze Oscar Piastri af die naast hem op de grid staat. Achter dit duo staan liefst drie Britten die allemaal gaan jagen op een thuiszege. Lando Norris (P3), George Russell (P4) en Lewis Hamilton (P5) zullen alles op alles zetten om vandaag met de grootste bokaal naar huis te gaan.

Naast Verstappen was er nog een andere uitblinker in de kwalificatie: Oliver Bearman. De Haas-coureur kwalificeerde zich knap naar P8, maar werd door een gridstraf tien plekken naar achteren gezet. Dit is een flinke domper voor de jonge Brit, die hoopte op een betere uitgangspositie voor zijn thuisrace. Ook Kimi Antonelli heeft een gridstraf aan zijn broek hangen vanwege de crash met Verstappen in Oostenrijk en werd daarom drie plekken teruggezet.

Tegenvallers op de startopstelling

De grote tegenvallers op de grid zijn Lance Stroll en Franco Colapinto. Stroll vertrekt vanaf de zeventiende stek terwijl zijn teamgenoot Fernando Alonso tien plekken voor hem staat opgesteld. Colapinto schoot eraf tijdens de kwalificatie en is derhalve de hekkensluiter op de grid. De geruchten zwellen aan dat zijn laatste dagen zijn geteld in de koningsklasse van de autosport.

Met deze ingrediënten belooft de GP van Groot-Brittannië een spektakelstuk te worden. Let op: de race start vanmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd.

