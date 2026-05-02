Het kon bijna niet anders. Lando Norris, regerend wereldkampioen en man met iets te bewijzen na een moeizame seizoenstart, zette in de sprintkwalificatie in Miami de toon. Met een 1:27.869 klokte de Brit twee tienden sneller dan de rest en pakte daarmee zijn eerste pole position van 2026. En dat precies op het moment dat zijn ploeg zijn grote upgrade introduceerde. Veelzeggend.

Achter hem schaart het veld zich netjes in het bekende patroon. Kimi Antonelli, die vorig jaar op exact dezelfde plek pole position pakte voor de sprintrace, bevestigt zijn status als serieuze titelkandidaat met een sterke tweede tijd. McLaren-teamgenoot Oscar Piastri completeert de eerste rij en een halve, amper zeventien duizendsten achter de Italiaan.

Charles Leclerc is vierde namens Ferrari, terwijl Max Verstappen op P5 de schade beperkt voor Red Bull. Dan volgen George Russell en Lewis Hamilton op de startopstelling. Een knappe uitschieter is Franco Colapinto. De jonge Argentijn kwalificeerde zich als achtste voor Alpine.

De keerzijde is pijnlijk. Racing Bulls deed het zichzelf aan: Arvid Lindblad en Liam Lawson stranden op respectievelijk P15 en P16, ruim buiten de top tien. Maar de werkelijke blamage is voor Aston Martin, de hekkensluiters van deze grid. Lance Stroll zette geen tijd neer en zijn teamgenoot Fernando Alonso klokte een tijd die trager was dan de langzaamste F2-tijd op dit circuit. Pijnlijk!

UPDATE: Nico Hülkenberg moest op weg naar de grid zijn rokende Audi langs de kant zetten. Hij neemt niet deel aan deze sprintrace.

De sprintrace van Miami begint zo dadelijk om 18.00 uur Nederlandse tijd.

