McLaren introduceerde in Miami een omvangrijk upgradepakket, waar regerend wereldkampioen Lando Norris vrijdag direct van profiteerde: de Brit kwalificeerde zich op pole voor de sprintrace. Hij voelde zich vanaf de eerste meters comfortabeler in de auto en gaf aan dat het vertrouwen, dat hij eerder miste, meteen terugkeerde. Bovendien deed de onderlinge strijd om poleposition hem denken aan de F1-gevechten van weleer.

“Ik voel me erg goed”, reageerde Norris na de sprintkwalificatie. “En ik ben natuurlijk heel blij voor het team. Er zijn altijd hoge verwachtingen en er is veel werk verzet om deze upgrades te realiseren. Op voorhand is het moeilijk te voorspellen hoe het weekend uitpakt, maar vanaf de eerste ronde – letterlijk vanaf bocht 1 – voelde alles beter. Het voelde weer een beetje als vorig jaar, met simpelweg meer vertrouwen in de auto. Dat gevoel heb ik de hele dag vastgehouden. Dus ja, een mooie start van het weekend. Waarschijnlijk beter dan we hadden verwacht. Laten we het een kleine verrassing noemen, maar zeker een aangename.”

‘Voelde als vroeger’

Toch benadrukte Norris dat de onderlinge verschillen klein blijven. Volgens hem zitten meerdere teams dicht bij elkaar, wat doet denken aan eerdere seizoenen waarin vier teams om de topposities vochten. “Eerlijk gezegd was het aan het einde van de eerste vrije training erg close tussen veel teams”, gaf hij toe. “Red Bull leek snel, Ferrari leek snel, Mercedes leek snel – het voelde een beetje als vroeger, toen er vier teams waren die pole konden pakken. Maar wij lijken een goede stap voorwaarts te hebben gezet in de kwalificatie.”

Ondanks dit sterke uitgangspunt plaatst Norris zijn prestaties in perspectief. “Het was slechts de sprintkwalificatie”, vervolgde hij nuchter. “Niet echt iets om heel trots op te zijn, in zekere zin.” Met het oog op de rest van het weekend blijft Norris voorzichtig optimistisch, al erkent hij dat er nog veel onbekend is rond het vernieuwde pakket. “We zullen zien. Het is moeilijk te voorspellen wat iedereen doet tijdens de lange runs. Zoals ik al zei: het is nog steeds een lang weekend – er kan van alles gebeuren.”

