“Yes!”, riep Max Verstappen uitgelaten over de boordradio. Met het veroveren van pole position voor de Britse Grand Prix op Silverstone leverde de viervoudig wereldkampioen zaterdagmiddag een waar huzarenstukje, waarschijnlijk ook tot zijn eigen verrassing. “Simply lovely”, klonk het even later over de boordradio. Dat laatste was ook alweer even geleden.

,,Het laatste rondje was goed genoeg”, zei Verstappen even later op de grid met gevoel voor understatement tegen interviewer en voormalig F1-coureur Jonathan Palmer. “Het was heel lastig met de wisselende wind. De auto’s zijn heel gevoelig en op dit circuit moet je er vol voor gaan. Dat is goed gelukt. Onze auto is snel op de rechte stukken, maar is in de snelle bochten moeilijker te managen.”

Met het nodige vertrouwen keek Verstappen vooruit naar de race van morgen. Verstappen start vanaf pole, met Oscar Piastri naast hem op de eerste startrij. Lando Norris en George Russell bezetten de tweede startrij.

“We zullen zien wat het waard is. Ik kijk ernaar uit. Het is moeilijk om te zeggen of we qua snelheid het gevecht aan kunnen gaan met de McLarens, maar we gaan het zeker proberen”, aldus Verstappen.

