Max Verstappen kende een korte race in Monaco. De Red Bull reageerde niet bij de start, waardoor Verstappen veel plaatsen verloor en een ronde later opgaf. “De motor viel volledig stil”, aldus Verstappen.

De viervoudig wereldkampioen wist zich als tweede te kwalificeren, maar bij de start zat de auto vermoedelijk vast in een anti-stall modus. “Tijdens de formatieronde liep het al niet lekker. De startprocedure was daarna heel slecht en het was totaal niet consistent. Vervolgens viel de motor volledig dood. Pas na de eerste bocht kreeg ik weer een beetje vermogen, maar de motor klonk echt verschrikkelijk. Ik kon geen vol gas rijden, dus we hebben de auto in de pits gezet en dat was het”, vertelde Verstappen na zijn uitvalbeurt in de paddock van Monaco.

Daarna blikte Verstappen alvast vooruit naar de Grand Prix van Barcelona: “Dat is een heel ander circuit. Dit wordt een goede test om te zien of we echt een stap voorwaarts hebben gemaakt. Daar draait alles om hoge snelheid en aerodynamica. Dus dat wordt een interessant weekend.”

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.