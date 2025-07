Aan Franco Colapinto de dubieuze eer om als eerste coureur de rode vlag te veroorzaken tijdens de kwalificatie op Silverstone. De Argentijn spinde in Q1 van de baan in de laatste bocht tijdens een snelle ronde. De coureur kwam in het grind terecht, maar kon nog wel de weg terug naar de baan vinden. Daar duurde het echter niet lang voordat zijn Alpine-bolide alsnog tot stilstand kwam.

De kwalificatie was nog maar net begonnen op Silverstone. Met nog een krappe zeven minuten op de klok werd de Q1-sessie stilgelegd, maar inmiddels is de kwalificatie voor de overige coureurs alweer hervat. “Sorry, ik verloor de achterkant”, meldde een aangeslagen Franco Colapinto via de boordradio. “Waarschijnlijk een hobbel geraakt”.

Bekijk de beelden van de crash hieronder:

