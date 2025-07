Lewis Hamilton aasde tijdens de afgelopen GP van Groot-Brittannië op zijn eerste podium met Ferrari. De Brit wacht nog altijd op zijn eerste eremetaal voor de Scuderia, een enkele sprintzege in Shanghai daargelaten. Bovendien had de zevenvoudig wereldkampioen een aantal persoonlijke records kunnen aanscherpen als hij als derde was gefinisht. Hij greep echter net naast het podium, mede door zijn verraderlijke SF-25.

Hamilton kent een indrukwekkende podiumreeks op zijn thuiscircuit in Silverstone – sinds 2014 stond hij er onafgebroken op het podium. Tot nu. Met zijn vierde plaats tijdens de afgelopen Britse GP is die reeks definitief ten einde gekomen. De 40-jarige Brit had even zicht op het podium, maar moest uiteindelijk de Sauber van Nico Hülkenberg voor zich dulden. Hij eindigde op vijf seconden achter de Duitser en evenaarde daarmee zijn beste resultaat tot nu toe voor Ferrari.

Verraderlijke SF-25

“Ja, het was een moeilijke dag voor iedereen, denk ik”, verzuchtte Hamilton tegenover de pers in Silverstone. “Niet het resultaat waarop ik had gehoopt, maar ik heb toch wat punten gescoord.” In aanloop naar de race leek Ferrari mee te kunnen dingen naar de overwinning, maar Hamilton werd verrast door de wisselvallige weersomstandigheden. Hij staat te boek als een uitstekende regenrijder, maar kon zich met zijn Ferrari-bolide nauwelijks onderscheiden. “Het was de moeilijkste auto die ik hier – onder deze omstandigheden – ooit heb gereden”, zei hij teleurgesteld.

“De auto was ongelooflijk lastig te besturen”, voegde Hamilton eraan toe. “Ik denk dat ik vandaag uiteindelijk veel heb geleerd. Het is tenslotte pas de tweede keer dat ik met deze auto in de regen rijd. Ik kan je niet eens uitleggen hoe lastig het is. Dit is geen auto die goed omgaat met zulke omstandigheden. Maar omdat ik hier veel data uit kan halen, is het voor mij belangrijk om in gesprek te gaan met de mensen die de auto voor volgend jaar ontwerpen. Want er zijn elementen van deze wagen die volgend seizoen goed van pas kunnen komen”, besloot hij hoopvol.

