Lando Norris schreef zondag de Britse GP op zijn naam. Het was de eerste keer dat de 25-jarige McLaren-coureur zegevierde voor eigen publiek. Zijn overwinning werd enigszins overschaduwd door het droompodium van Sauber-coureur Nico Hülkenberg, maar dat mocht de pret niet drukken. Door de chaos die na de race ontstond, verliet Norris uiteindelijk gehavend het circuit – de Brit is een nieuw litteken rijker.

De organisatie van het circuit op Silverstone had besloten de hekken naast de pitstraat dit jaar af te schermen met zwarte doeken. Hierdoor hadden de fans – die zich na afloop van de Grand Prix massaal op de grid verzamelden – geen zicht op de festiviteiten bij de teams. Zonde, vonden het personeel en de aanwezige fotografen in de pitstraat. De doeken werden één voor één van de hekken gerukt zodat de fans konden meegenieten van de zege van thuisheld Lando Norris, die zich – met zijn nieuwe trofee – naar de pitstraat had begeven.

LEES OOK: Piastri plaagt Hülkenberg: ‘Je eerste trofee is van LEGO gemaakt’

Helaas stond de McLaren-coureur net op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Een onhandige fotograaf trok een doek van het hek, maar verloor zijn evenwicht en viel achterover. Hij wist zijn val te breken – op de neus van Norris. De Brit snelde zich, met bloedend gelaat, terug naar zijn teamvertrekken. Later verscheen hij op het officiële fanpodium met een aantal hechtpleisters op zijn neus. “Het is een lang verhaal”, zuchtte Norris, die inmiddels kon lachen om het incident. “Ik heb nu twee littekens op mijn neus. Die andere was eenzaam, dus nu heb ik er twee. Het hoort allemaal bij de herinneringen aan Silverstone”, besloot hij grijnzend. Norris had al een litteken op zijn neus van een wild Koningsdagfeest in 2024. Op de grachten van Amsterdam sneed hij zich toen aan een gebroken glas.

Así le quedó la nariz a Norris tras pegarse en la cámara del fotógrafo de a lado, cuando le cayó otro fotógrafo que se cayó de la malla.pic.twitter.com/BoV8RuLuOR pic.twitter.com/qxiF2SyHca — 🏁【 Alerta F1 】🏁 (@AlertaF1) July 6, 2025

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP België

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.