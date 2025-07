Nico Hülkenberg behaalde tijdens de GP van Groot-Brittannië eindelijk zijn felbegeerde eerste podiumplaats. Na een bizarre race completeerde de Duitser de top drie, achter Lando Norris en Oscar Piastri. Als Piastri geen tijdstraf had gekregen, was hij waarschijnlijk op de hoogste trede geëindigd. Gefrustreerd probeerde de Australiër deze domper van zich af te zetten. Hij focuste zich na afloop van de race op Hülkenberg – én diens unieke LEGO-trofee.

Tijdens de persconferentie na afloop van de Britse GP werd Piastri uiteraard gevraagd naar de tijdstraf die zijn kans op de overwinning had verprutst. Met tegenzin stond de Australiër de pers te woord. In een poging de aandacht af te leiden van zijn eigen race, richtte Piastri zich tot Nico Hülkenberg, die voor het eerst mocht deelnemen aan dit officiële persmoment.

LEGO-trofee voor Hülkenberg

“Ik heb nog wel een vraag voor Nico (Hülkenberg, red.)”, zei Piastri met een grijns. “Hoe voelt het om na vijftien jaar Formule 1 eindelijk op het podium te staan en dan een LEGO-trofee te krijgen? Je kunt je prijs uit elkaar halen en waarschijnlijk volgende week gewoon in de speelgoedwinkel kopen”, voegde hij er lachend aan toe. Hülkenberg, die 239 Grands Prix moest wachten op zijn eerste podiumplaats, was niet minder blij met zijn bijzondere trofee.

LEES OOK: Hülkenberg euforisch na behalen van eerste podium: ‘Vandaag was mijn dag’

“Ik houd van LEGO”, reageerde Hülkenberg hartelijk. “En daarbij kan mijn dochtertje er nu ook mee spelen. Je moet het van de positieve kant bekijken, al was een beetje zilver of goud ook niet verkeerd geweest. Maar ik ga nu echt niet klagen”, besloot hij met een glimlach. Waar de trofeeën doorgaans van eremetaal zijn gemaakt, verstrekte LEGO dit weekend vier unieke bekers voor de podiumceremonie. Elke prijs werd vervaardigd uit duizenden officiële LEGO-bouwsteentjes. De trofee van Lando Norris is maar liefst 59 centimeter hoog, weegt 2 kilogram en bestaat uit precies 2717 onderdelen.

De LEGO-trofeeën die Norris, Piastri en Hülkenberg in ontvangst mochten nemen na de GP van Groot-Brittannië (LEGO)

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.