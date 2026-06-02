Het team van McLaren testte in april namens Pirelli op het Grand Prix-circuit van de Nürburgring. Niet veel later maakte zowel Lando Norris als Oscar Piastri een uitstapje naar de beruchte Nordschleife, het ruim twintig kilometer lange circuit waarop Max Verstappen later zijn 24-uursdebuut zou maken. Norris nam eerst deel aan de bekende Touristenfahrten, maar aan het einde van de dag hadden beide coureurs het circuit helemaal voor zichzelf. Bekijk de beelden hieronder.

Ieder uitgerust met een McLaren 750S-supercar trokken Norris en Piastri de Nordschleife op. McLaren had het wereldberoemde Duitse circuit exclusief tot zijn beschikking en legde alle actie tussen de twee F1-coureurs vast. “Ga uit de weg”, roept een enthousiaste Norris, die zijn ronde achter teamgenoot Piastri is begonnen. “Ik heb geen idee waar ik ben”, grapt hij vervolgens. Officieel telt het extreem lange circuit liefst 73 bochten, maar wanneer alle kleine knikken en doordraaiers worden meegerekend, loopt dat aantal op tot ruim honderd.

LEES OOK: Norris en Piastri kijken uit naar mijlpaal: ‘Voorrecht om voor McLaren te racen’

“Ik heb wel enig idee welke bocht dit is, maar ik zou niet weten hoe die heet”, geeft ook Piastri toe, terwijl het duo de beroemde Karussell nadert, een kombocht met een hellingshoek van 33 graden. “Ik heb dit altijd al eens willen doen”, glundert Norris terwijl hij door de iconische bocht stuitert. “Hier gaan we een sprong maken”, reageert de Australiër niet veel later. “Dat zeg je niet vaak op een circuit.” Beide McLaren-coureurs komen daadwerkelijk met alle vier de wielen los van de grond. Zodra ze de finish naderen, blijkt Piastri al besmet met het Nürburgring-virus: “Nog één rondje?”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.