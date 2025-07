Na 239 Grands Prix, jaren van pech, invalbeurten en gemiste kansen, is het dan eindelijk gelukt – Nico Hülkenberg heeft zijn allereerste podium in de Formule 1 te pakken! Tijdens een waanzinnige Britse Grand Prix reed de Duitser naar een verbluffende derde plaats, achter thuisheld Lando Norris en diens teamgenoot Oscar Piastri. Een geweldige dag voor Hülkenberg en een geweldige dag voor Sauber.

De race op het iconische Silverstone-circuit had werkelijk alles – regenbuien, strategische gokjes, safety cars en turbulente gevechten. Wat begon als een droge race, veranderde al snel in een strategisch schaakspel toen een plotselinge bui over het circuit trok. Hülkenberg, in zijn tweede seizoen voor Sauber, hield het hoofd koel en maakte op het juiste moment de juiste keuzes. Eenmaal in parc fermé was zijn team door het dolle heen. “Nico, Nico, Nico”, schalde het door Silverstone.

‘Ongelooflijk’

“Het heeft lang geduurd”, grijnsde Hülkenberg na afloop van de race. “Maar vandaag hadden we het echt in ons, zowel het team als ik. Het is echt ongelooflijk, ik weet eigenlijk nog steeds niet precies hoe dit is gelukt. De omstandigheden waren bizar, ik heb echt moeten vechten, maar we maakten op elk moment de juiste keuzes.”

“Eigenlijk wilde ik het niet geloven totdat Hamilton die laatste pitstop maakten”, lachte hij, zichtbaar geëmotioneerd. Hamilton daagde de Duitser lange tijd uit voor een plaats op het ereschavot, maar viel na een laatste pitstop ver genoeg terug. “Het was een ontzettend zware race, maar we hebben ons knap staande gehouden”, besloot Hülkenberg tevreden. “Ik heb echt alles gegeven. Sorry jongens”, richtte hij zich tot de Britse fans op de tribunes. “Maar vandaag was het mijn dag. Bedankt voor alle steun.”

