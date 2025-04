Het team van Ferrari hoopte na meerdere teleurstellende Grands Prix het tij te keren in Bahrein. Coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc stonden dit jaar nog niet op het podium – een enkele sprintzege daargelaten. In de hoop rivaal McLaren bij te kunnen benen, nam de Scuderia meerdere upgrades mee naar Bahrein, al is Leclerc nog niet overtuigd van de aangepaste SF-25.

De belangrijkste aanpassingen zijn gedaan aan de vloer, die voor de GP in Sakhir een flinke make-over heeft gekregen. Zo is de vloercarrosserie aangepast, maar ook de vloerranden en de luchtgeleiders aan de onderkant van de auto. Daarnaast racet Ferrari dit weekend met een vernieuwde diffuser en een andere achtervleugel. De aanpassingen zijn in eerste instantie gericht op het herstellen van downforce en het verbeteren van de stabiliteit van het pakket. Toch werd er, ondanks lovende feedback van de coureurs en teambaas Fred Vasseur, geen significante inhaalslag gemaakt; gedurende de trainingssessies lagen Hamilton en Leclerc respectievelijk één seconde en een halve seconde achter op McLaren.

‘Zijn niet snel genoeg’

Charles Leclerc, die in de eerste vrije training zijn SF-25 afstond aan Ferrari-junior Dino Beganovic, benadrukte dat het team voor een grote uitdaging staat. “Het potentieel blijft onveranderd, we zijn niet snel genoeg,” concludeerde hij vrijdag. “McLaren zit gewoon op een andere planeet – dat is frustrerend, maar het is wel zo,” verzuchtte Leclerc. “Natuurlijk zijn we gemotiveerd om het gat zo snel mogelijk te dichten, maar ze zijn ongelooflijk snel. ‘s Nachts gaan we nog eens zoeken naar verbeteringen. De upgrades werken wel, maar de achterstand op McLaren is nog steeds groot.”

Leclerc legde verder uit dat de auto’s achter McLaren zeer aan elkaar gewaagd zijn. “We moeten het potentieel van de auto nu maximaal benutten,” vervolgde hij. “Ik weet niet of we dan op de vierde of vijfde plaats moeten mikken. Ik hoop gewoon dat we binnenkort weer de snelste auto hebben – ik wil vechten voor de overwinning, niet voor de derde plaats.” Volgens de Monegask staat Ferrari ongeveer op gelijke hoogte met Mercedes. Max Verstappen, die in Japan opnieuw bewees dat hij geweldige resultaten uit zijn Red Bull kan persen, zou ook sneller zijn dan de Scuderia. “Ik denk dat we nog steeds meer performance kunnen vinden in aanloop naar de kwalificatie,” besloot Leclerc hoopvol.

Ferrari introduceerde in Bahrein meerdere upgrades voor de SF-25 (Ferrari)

