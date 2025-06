Charles Leclerc startte als tweede aan de GP Oostenrijk, maar zag al gauw Oscar Piastri aan zich voorbijkomen. De Monegask reed de verdere race een beetje in niemandsland op de derde plaats, tussen de twee McLarens aan de leiding van de race, en met teamgenoot Lewis Hamilton in zijn kielzog. Daar is Leclerc, die eerlijk toegeeft dat hij het mist om te winnen, ook geëindigd.

“Helaas was het tempo vandaag net niet goed genoeg”, verzucht Charles Leclerc na de race. “In de eerste bocht probeerde ik een inhaalactie te maken, maar Lando gooide toen de deur dicht. Dat was de kans voor Oscar, en ik verloor toen de tweede plaats. Maar ik denk dat McLaren sowieso te snel voor ons was vandaag. De derde plaats was het beste wat we konden doen. Ik heb geen spijt van wat we vandaag hebben gedaan, we hadden gewoon geen tempo.”

Gat met McLaren

Ferrari had een aantal upgrades meegenomen naar de Red Bull Ring, maar volgens Leclerc is het gat met McLaren alsnog te groot. “In de eerste stint vroeg ik iets te veel van mijn banden”, vervolgt Leclerc zijn analyse van de race. “Het is onderdeel van het spel. Het was niet genoeg op het eind, en we hebben meer tempo nodig. We hebben wel wat upgrades al meegenomen dit weekend, en ze hebben ons zeker geholpen om een stap vooruit te doen. We moeten echter het gat met McLaren nog overbruggen. Ze zijn nu nog te snel.”

Leclerc heeft het hele seizoen nog geen zege kunnen pakken voor Ferrari. Mist de coureur het om op de bovenste trede van het podium te staan? “Ik mis het zeker”, zegt de Monegask eerlijk. “Ik ga mijn best ervoor doen. Dat is ook de prioriteit van het hele team. Hopelijk is het zover al tijdens de volgende race op Silverstone.”

