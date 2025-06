Twee weken na zijn knullige uitvalbeurt in Canada heeft Lando Norris zich zondagmiddag in Oostenrijk gerevancheerd. De Brit van McLaren wordt op de Red Bull Ring als winnaar afgevlagd, vóór zijn teamgenoot en WK-leider Oscar Piastri. Voor Max Verstappen duurt de thuisrace van zijn team slechts drie bochten. Hij wordt getorpedeerd door Mercedes-coureur Kimi Antonelli en moet opgeven.

Hierbij, de GP van Oostenrijk in vogelvlucht:

FORMATIERONDE: Carlos Sainz komt niet van z’n plek, waardoor de start wordt uitgesteld. Even later komt de Williams van Sainz alsnog in beweging, maar vatten zijn remmen vlam. Terug in de pitlane wordt de boel geblust, voor de Spanjaard is het wel einde verhaal. De race wordt ingekort, van 71 naar 70 laps.

RONDE 1/70: Max Verstappen beleeft vanaf P7 een goede start en pakt een plekje op de eerste meters ten koste van Liam Lawson. Twee bochten later is het alsnog voorbij. Kimi Antonelli blokkeert, schiet rechtdoor en torpedeert Verstappen. Voor beiden is de race meteen voorbij. Safety car!

RONDE 3/70: Lando Norris gaat heel vroeg op het gas bij de hervatting van de race, voor respectievelijk Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lewis Hamilton en George Russell. Het lijkt alsof Norris al wegschoot terwijl op de baan nog met geel wordt gezwaaid.

McLarens nemen afstand

RONDE 11/70: De McLarens nemen meteen afstand van de rest van het veld, dankzij het surplus aan pure snelheid. Piastri zet wel meteen polesitter Norris zwaar onder druk. Beiden zijn hevig met elkaar in gevecht, met Norris vooralsnog als winnaar.

Lees ook: Dubbelslag Richard Verschoor in F2: zege en nieuwe leider

RONDE 18/70: Na de vroege exit van Verstappen loopt ook de tweede Red Bull averij op. Yuki Tsunoda probeert Lance Stroll uit te remmen, maar beide auto’s raken elkaar. Schade aan de voorvleugel van de RB21 is het gevolg. De stewards onderzoeken het voorval.

RONDE 21/70: Piastri probeert Norris uit te remmen, maar de aanval mislukt. Norris duikt meteen de pits in voor zijn eerste stop, die relatief traag is (3,1 seconden). Piastri is daardoor de nieuwe leider in de race. Hij besluit nog even door te rijden, ondanks de flat spot op rechtsvoor.

RONDE 24/70: Oscar Piastri komt binnen voor zijn eerste stop, die net als Norris allesbehalve voorspoedig gaat. De Australiër komt ruim drie seconden achter Norris terug op de baan. Hij krijgt over de boordradio bovendien een tik op zijn vingers voor zijn mislukte, maar riskante aanval op zijn teamgenoot in lap 21.

Tijdstraf Yuki Tsunoda

RONDE 31/70: Tsunoda probeert Colapinto te verschalken voor P16, maar de Argentijn van Alpine geeft hem minder ruimte dan gewenst. Stevig contact is het gevolg. Colapinto spint maar kan door, Tsunoda duikt naar binnen voor een nieuwe voorvleugel. De Japanner krijgt een tijdstraf van tien seconden.

Lees ook: Helmut Marko ziet Verstappen niet naar Mercedes vertrekken

RONDE 41/70: Piastri is sneller dan Norris en snoept ronde voor ronde iets van zijn achterstand af, maar achterblijvers en blauwe vlaggen maken de achtervolging onvoorspelbaar. Marge is 3,0 seconden. Leclerc rijdt op P3, op 14 seconden van Piastri.

RONDE 53/70: Norris gaat naar binnen voor zijn tweede stop, Piastri maakt een ronde later zijn tweede stop. Hij komt vlak achter Tsunoda en Colapinto op de baan. De laatste drukt Piastri in het gras en verliest daardoor veel tijd.

RONDE 70/70: Piastri weet in de slotfase van de race nog flink in te lopen op Norris, maar het is uiteindelijk niet genoeg. Norris wordt als winnaar afgevlagd. In de WK-stand is het verschil tussen beide McLaren-coureurs verkleind tot 15 punten in het voordeel van Piastri. Tsunoda eindigt als zestiende en laatste en maakt daarmee de nachtmerrie voor Red Bull op de Red Bull Ring compleet.

De volgende race is aanstaande zondag al: de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone.

Top-10: Norris, Piastri, Leclerc, Hamilton, Russell, Lawson, Alonso, Bortoleto, Hülkenberg, Ocon.

Uitslagen

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.