Mercedes-protegé Kimi Antonelli voelt zich enkele dagen na dato nog altijd schuldig over de crash met Max Verstappen in Oostenrijk. Maar het is een van de wijze lessen in een tot nu toe soms moeilijk eerste seizoen in Formule 1.

Antonelli erkent op het circuit van Silverstone in aanloop naar de Britse GP nog maar eens volledig schuld aan zijn crash tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. De Italiaan moest, net als Verstappen, de race al vroeg staken. In gesprek met media was Antonelli openhartig over wat er misging én wat hij ervan geleerd heeft.

“Ik heb Max mijn excuses meteen aangeboden. En daarnaast voelde me ik heel erg slecht tegenover het team,” zei Antonelli. “Crashes in de eerste ronde zijn nooit goed, zeker niet voor de monteurs die daarna de auto weer moeten opbouwen.”

Hij vervolgt: “Ik zat in de slipstream van Lawson en had daardoor minder downforce. Toen ik ging remmen blokkeerde ik de achterbanden. Daarna moest ik het rempedaal loslaten om niet te spinnen, en zat ik op de vuile kant van de baan. Toen blokkeerde ik de voorbanden.”

Volgens Kimi Antonelli had hij de crash in Oostenrijk kunnen vermijden: “Misschien had ik volledig wijd moeten gaan. Dan was ik één of twee plekken kwijtgeraakt, maar had ik nog in de race gezeten.”

Steun van Wolff

De jonge coureur kreeg steun van teambaas Toto Wolff: “Toto was ontzettend begripvol. Ik heb later met hem en het team gepraat en gezegd: ‘Het was mijn fout.’ Hij was niet boos. Maar ik heb ervan geleerd en weet dat ik dit soort fouten niet meer mag maken.”

