Voor Max Verstappen kwam de GP van Oostenrijk vervroegd ten einde. Hij viel uit na een botsing met Mercedes-debutant Kimi Antonelli. De jonge Italiaan blokkeerde zijn remmen bij het aanremmen van de derde bocht en reed vol op de achterkant van de Red Bull van Verstappen. De Nederlander wist direct hoe laat het was en stapte verslagen uit zijn bolide.

Het is pas de tweede keer in de laatste 75 races dat Verstappen de finishvlag niet ziet. Bovendien komt er een eind aan zijn indrukwekkende reeks van 31 opeenvolgende races waarin hij punten scoorde. “F*cking idiot“, verzuchtte hij over de boordradio. “Iemand ramde keihard tegen me aan.” Andrea Kimi Antonelli bood direct zijn excuses tegenover Mercedes; voor hem betekende het incident immers ook einde race. Beide coureurs verlieten samen het circuit, Verstappen zichtbaar geïrriteerd.

Het incident volgde op de uitgestelde racestart. Carlos Sainz kreeg zijn Williams niet in beweging in het formatierondje en moest zijn race uiteindelijk afbreken in de pitstraat. Een kwartiertje later werd er alsnog geracet in Spielberg, waarbij Max Verstappen, door een ongelukkige gele vlag in de kwalificatie, vanaf de zevende startplek vertrok.

