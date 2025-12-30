Ga mee achter de schermen van de Formule 1: onze verslaggevers waren in 2025 bij elke Grand Prix en dus ook in Oostenrijk. Niet alleen online, ook in ons blad schrijven we over wat we meemaken. Deel 11 van 24: André Venema over het grote geld bij Red Bull.

Dankzij een monstercontract dat tot 2042 duurt heeft Red Bull de nabije en verre toekomst van de Oostenrijkse Grand Prix verzekerd. Hoeveel geld daarmee gemoeid is, is uiteraard niet bekendgemaakt. Het zal om en nabij de half miljard zijn, vermoed ik op jaarbasis van minimaal €25 miljoen aan entreegeld.

Het evenement op de Red Bull Ring is een van de beste georganiseerde op de kalender. De baan is kort en overzichtelijk, fans worden de hele dag vermaakt, er zijn campings op loopafstand van het circuit en het ligt vrij centraal in Europa waardoor het voor veel mensen met de auto is aan te rijden. Minpuntje: de aan- en afvoer van verkeer. Maar daarin staat deze GP niet alleen.

Een half miljard, het lijkt (en is natuurlijk ook) veel geld. Niet voor de energiedrankenfirma. Uit onderzoek van het European Brand Institute blijkt dat het merk Red Bull bijna 20 miljard euro waard is. Dan valt zo’n investering voor zestien toekomstige Grands Prix best mee. De deelstaat Stiermarken – geboortegrond van wijlen Red Bulls topman Dietrich Mateschitz – plukt er de vruchten van. Zoals hij graag wilde, zoals de bedoeling was. De economische spin-off voor de regio bedraagt jaarlijks ongeveer €150 miljoen.

Geen energiedrankenfabrikant is zo vernieuwend en investeert zoveel in marketing als Red Bull. Geld maakt geld. De Oostenrijkse GP is er een schoolvoorbeeld van.

