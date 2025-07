Na overwinningen in Australië, Monaco en Oostenrijk verlegt Lando Norris zijn focus naar Groot-Brittannië en zijn thuisrace op Silverstone. Mogelijk boekt de 25-jarige McLaren-coureur daar zijn vierde zege van het seizoen – en zijn eerste overwinning op eigen bodem. Zijn grootste uitdager? Teamgenoot Oscar Piastri, die eveneens in de uiterst competitieve McLaren-bolide rijdt. In aanloop naar de Britse GP hoopt Norris dat de fans ook Piastri zullen omarmen.

Na afloop van de GP van Oostenrijk werd Lando Norris gevraagd naar zijn aankomende thuisrace. Nu er een titelstrijd binnen McLaren is losgebarsten, vrezen sommige media dat zijn teamgenoot Oscar Piastri weinig steun zal krijgen in Silverstone. Norris roept de Britse Formule 1-fans echter op om zijn teamgenoot – tevens de huidige leider in het rijdersklassement – niet vijandig te bejegenen. Het verschil tussen de beide McLaren-coureurs bedraagt op dit moment nog maar 15 WK-punten.

Extra druk van thuis?

Aangezien het publiek waarschijnlijk massaal zal komen opdagen om hun landgenoot te steunen – Norris heeft zelfs zijn eigen tribune op Silverstone – hoopt hij dat Piastri niet op een kille ontvangst hoeft te rekenen. “Ik hoop echt dat dat niet gaat gebeuren”m reageerde hij. “De Britse fans zijn normaal gesproken heel tolerant tegenover ons allemaal, en vooral tegenover McLaren. Dus ik hoop dat de fans in de eerste plaats iedereen omarmen en aanmoedigen.”

Lando Norris werd vervolgens gevraagd naar de extra spanning van een thuisrace. De afgelopen maanden leek hij al meermaals te bezwijken onder de druk van een titelgevecht. In Canada kende hij een tegenvallende kwalificatie, en tijdens de race reed hij in op zijn teamgenoot. “Voor mij is er geen sprake van extra druk”, verzekerde Norris. “Natuurlijk wil ik hier liever winnen dan waar dan ook, maar het verandert niets. Het zorgt er gewoon voor dat ik ’s ochtends iets vrolijker wakker word. Als het me al afleidt, dan is dat op een positieve manier. Bovendien ervaar je elke race druk, dus zoveel verschil maakt het niet. Ik kijk er vooral naar uit en ga genieten van elke dag en elke ronde. Het blijft immers een bijzondere ervaring om een eigen tribune te hebben en zoveel fans die me steunen.”

