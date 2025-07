De GP van Groot-Brittannië staat voor de deur! Na de Grand Prix van Oostenrijk sluit de Formule 1 deze Europese double header af met een race op Engels asfalt. Max Verstappen en consorten verruilen daarmee de zinderende hitte van Spielberg voor het relatief koele Silverstone. Mogelijk moeten de teams dit weekend zelfs rekening houden met de nodige buien. Bekijk hier het volledige weerbericht voor de GP van Groot-Brittannië!

Op de Red Bull Ring was het nog genieten geblazen voor de aanwezige toeschouwers. Temperaturen boven de 30 graden Celsius zorgden voor een zomers weekend in Oostenrijk. Op Silverstone is het een ander verhaal. Het weerbericht voor de Britse GP oogt voorlopig typisch Engels; grijs, winderig en met kans op regen. Tijdens de vrije trainingen blijft het waarschijnlijk droog, maar gedurende de cruciale kwalificatie en het hoofdnummer op zondag moeten de coureurs mogelijk rekening houden met nattigheid.

Weerbericht GP Groot-Brittannië

De openingsdag op vrijdag belooft nog aangenaam te worden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen de 20 en 25 graden Celsius. Tijdens de eerste vrije trainingen kan er vanuit het zuidwesten een zacht briesje opsteken, maar dat zal de coureurs nauwelijks hinderen. De kans op neerslag tijdens deze sessies bedraagt slechts 5 procent.

Op zaterdag verandert het weerbeeld aanzienlijk. De laatste vrije training en de kwalificatie worden waarschijnlijk verreden onder grijze luchten. Ook de temperatuur daalt flink – het wordt overdag tussen de 17 en 20 graden Celsius. Bezoekers doen er dus goed aan een jas mee te nemen naar de tribunes – bij voorkeur een waterdicht exemplaar, want vooral in de middag wordt er veel regen verwacht. De kans op neerslag bedraagt liefst 90 procent. Tijdens de race op zondag klaart het naar verwachting iets op. Mogelijk komt de zon zelfs even tevoorschijn en wordt het ongeveer 22 graden. Toch blijft het waarschijnlijk droog – de kans op neerslag tijdens de race bedraagt zo’n 60 procent.

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

