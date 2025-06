Na de GP van Oostenrijk is het alweer tijd voor de twaalfde ronde van het 2025-seizoen: de Grand Prix van Groot-Brittannië. Het weekend op het circuit van Silverstone wordt afgewerkt volgens het traditionele format, met drie vrije trainingen, een kwalificatie op de zaterdag en de race op zondag. Hieronder vind je het volledige tijdschema voor de GP Groot-Brittannië.

De Formule 1 keert tijdens het aankomende Grand Prix-weekend in Groot-Brittannië weer terug naar waar het allemaal begon. Silverstone is namelijk de plaats waar de Formule 1 in 1950 haar eerste officiële race reed. Het circuit ligt buiten Londen en staat bekend als de thuishaven van de Britse motorsport. Thuisheld Lewis Hamilton reed al negen keer naar de overwinning op Silverstone en heeft daarmee de meeste Britse Grand Grand Prix-zeges op zijn naam staan. Ook tijdens de vorige editie in 2024 was het wederom Hamilton die als eerste over de finishlijn reed, gevolgd door Max Verstappen. Lando Norris maakte het podium toen compleet.

Hoe laat begint de GP van Groot-Brittannië 2025?

Vrijdag 4 juli 2025

Eerste vrije training 13:30 – 14:30 uur Tweede vrije training 17:00 – 18:00 uur

Zaterdag 5 juli 2025

Derde vrije training 12:30 – 13:30 uur Kwalificatie 16:00 – 17:00 uur

Zondag 6 juli 2025

Race 16:00 uur

