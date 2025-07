Oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher is niet te spreken over de tirade van Lance Stroll na de GP Groot-Brittannië. De Canadees werd zevende op Silverstone, en uitte na de race zijn ontevredenheid over de AMR25. Volgens Schumacher staat Stroll niet genoeg stil bij de impact van zijn kritiek op het verdere team.

Lance Stroll reed dit seizoen tot nu toe drie keer de top-tien in, waaronder tijdens de afgelopen GP Groot-Brittannië. Toch was de Canadees niet tevreden over het verloop van de Britse race. Stroll reed op een gegeven moment derde in de Grand Prix, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met plek zeven. Over dat laatste deed de Aston Martin-coureur vervolgens zijn beklag over de boordradio.

LEES OOK: Drugovich heeft duidelijke voorkeur: ‘Gun het Verschoor én het team’

“Het is eerlijk gezegd het slechtste stuk schroot waar ik ooit in heb gereden. Maar het is oké. Zevende,” zei Stroll tegen zijn race-ingenieur Gary Gannon over de AMR25. Volgens oud-coureur Ralf Schumacher is de tirade van de Canadees ‘compleet onacceptabel’ en moet hij zich gauw verontschuldigen tegenover zijn team. “Zijn uitspraken zijn erg teleurstellend, en eerlijk gezegd is het een kwestie van omgangsvormen. Je moet je de externe impact voorstellen”, begint Schumacher in de Sky Deutschland Backstage Pitlane-podcast.

‘Duidt op een slechte opvoeding’

“De monteurs die daar dag in dag uit werken, zodat die twee kunnen racen. En dan komt de zoon van de baas langs en zegt: ‘Prachtig, en met zo’n waardeloze auto.’ Ik moet zeggen, dat is volstrekt onacceptabel, dat is een absolute no-go.” De tegenwoordige analist vindt dat Stroll met zijn opmerkingen eigenlijk ook meteen afbreuk doet aan zijn eigen resultaten.

LEES OOK: Hadjar ziet een Red Bull-promotie nog zeker zitten: ‘Is nog altijd het doel’

“Ik hoop dat hij bij de volgende race zijn excuses aanbiedt. Het is gewoon een schande, onbeschrijfelijk, en het duidt op een slechte opvoeding”, vervolgt Schumacher. “Ik weet niet in welke film hij zich waant, maar zulke uitspraken doen afbreuk aan zijn eigen resultaten. Dit zijn toch belangrijke punten. Dat mag je niet vergeten: Dit zijn ook belangrijke bonussen voor de monteurs en dergelijke.”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.