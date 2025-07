Felipe Drugovich weet uit zijn tijd in de Formule 2 hoe hij een kampioenschap moet winnen én weet hoe het is om voor een van de topteams te racen – geen wonder dus dat de Braziliaan een duidelijke mening heeft over de titelstrijd in de opstapklasse. “Ik hoop dat Richard Verschoor kampioen wordt met MP Motorsport”, zegt hij in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine.

In 2022 reed Drugovich in de Formule 2 voor de equipe uit Westmaas. Hij bezorgde teambaas Sander Dorsman en consorten de eerste rijderstitel ooit in de historie van het Nederlandse raceteam. En hij dwong er zelf een contract mee af in de Formule 1.

“Ik heb geweldige herinneringen aan MP Motorsport en aan dat jaar”, zegt de Braziliaan, die na zijn F2-kampioenschap test- en reservecoureur van Aston Martin werd. “Ik ken Richard als coureur ook. Snel. Goed. Sterk. Ik hoop dat hij kampioen wordt, ik gun het hem.”

Drugovich reed nog nooit een F1-race ondanks zijn titel, net als bijvoorbeeld Fabio Leimer (kampioen van 2013). Wacht Verschoor hetzelfde lot? De tijd zal het leren.

