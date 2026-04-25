Otmar Szafnauer is vol lof over Van Amersfoort Racing, zo vertelt hij in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine. De voormalig F1-teambaas is sinds begin dit jaar CEO en Managing Partner van het van vermaarde Nederlandse team.

De Roemeense Amerikaan spreekt met waardering over Rafael Villagómez senior, Brad Joyce en natuurlijk oprichters Frits van Amersfoort en Rob Niessink. Ook de historie spreekt boekdelen. “Als je inmiddels 51 jaar als team actief bent in de autosport, doe je iets goed. Anders houd je het niet zo lang vol. Ik vind het mooi dat ik er nu aan bij mag dragen”, zegt Szafnauer in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine.

Van teamleiding tot monteurs tot de ondersteuning, zoals marketing, pr en andere taken; bij Van Amersfoort zit het volgens Szafnauer goed in elkaar. Hij geeft een voorbeeld: “Ik moest in mijn tijd in de Formule 1 soms meer dingen aanpassen in bijvoorbeeld pr­teksten dan bij VAR. Dat is een compliment voor de mensen van dit team. En sowieso houd ik van de cultuur; het zijn harde werkers en ze zijn zeer bevlogen.”

‘Het zegt veel’

Naast alle kundige Nederlandse ­medewerkers springt bijvoorbeeld ook Brad Joyce eruit, de huidige teambaas van VAR. Szafnauer kende hem al uit hun gezamenlijke tijd bij Force India en later Aston Martin. Szafnauer heeft Villagómez zelfs ooit getipt over Joyce.

“Ik weet hoe goed Brad is; hij heeft een leven lang ervaring als engineer. Dus toen ik hoorde dat hij weg zou gaan bij Aston Martin, heb ik ‘Rafa’ vervolgens getipt dat hij beschikbaar kwam.”

Hoezeer Joyce het op zijn beurt naar zijn zin heeft bij Van Amersfoort Racing, bleek al snel. Er was namelijk een kans om weer F1-engineer te worden, maar Joyce bleef bij VAR. Szafnauer: “Dat zegt veel over hoe mensen het vinden bij Van Amersfoort Racing en hoezeer ze zich thuisvoelen.”

