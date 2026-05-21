Otmar Szafnauer heeft onthuld dat Force India in 2011 dicht bij een sensationele deal met Kimi Räikkönen was. De voormalig teambaas vertelde dat hij persoonlijk met de Fin sprak toen die werkte aan zijn F1-rentree, nadat hij eind 2009 de sport had verlaten voor een rally-avontuur. Force India kwam destijds uit een van zijn beste seizoenen tot dan toe en zag in Räikkönen de ideale kopman voor de toekomst.

Szafnauer haalde herinneringen op aan een bijzondere ontmoeting tijdens het raceweekend in Brazilië. “Ik had Kimi Räikkönen bijna vastgelegd voor Force India voordat hij naar Lotus ging”, onthulde hij tegenover High Performance Racing. “Het was in Brazilië, tijdens de laatste race van het seizoen. Ik ontmoette hem samen met twee van zijn vrienden, in een poging hem over te halen om naar Force India te komen.” Het verhaal wordt nog opmerkelijker: volgens Szafnauer waren die vrienden de oprichters van de populaire telefoongame Angry Birds.

Onderhandelingen

De gesprekken werden later voortgezet tijdens het traditionele Red Bull-feest na afloop van het F1-seizoen. “Räikkönen zei: ‘Laten we gaan praten op het Red Bull-feest.’ We kwamen daar aan en ik dacht: ‘We komen er niet in, het is veel te druk.’ Maar toen werd Kimi ineens herkend. Er werd meteen geroepen: ‘Kimi, deze kant op.’ Alle deuren gingen voor hem open”, grijnsde Szafnauer. Uiteindelijk slaagde hij er niet in de Fin te strikken; de oud-kampioen koos voor Lotus, waar hij in 2012 en 2013 twee races won alvorens hij terugkeerde naar Ferrari.

Szafnauer begrijpt die keuze achteraf wel. “Uiteindelijk kon ik hem niet overhalen om naar Force India te komen. Dat had verschillende redenen. Je moet coureurs er ook van overtuigen dat de toekomst er rooskleuriger uitziet dan bij andere aanbiedingen. En om eerlijk te zijn: hij ging naar Lotus in een periode waarin zij meer races wonnen dan wij. Ze waren toen simpelweg beter.” Na zijn tweede periode bij Ferrari verkaste Räikkönen in 2019 naar Alfa Romeo. Daar reed hij nog drie seizoenen, alvorens hij eind 2021 definitief afscheid nam van de Formule 1.

Otmar Szafnauer en Kimi Räikkönen tijdens de Russische GP van 2020 (Getty Images)

