In de straten van Monaco is Laurens van Hoepen als negentiende geëindigd in de sprintrace van de Formule 2. De Nederlander moest vanaf de eenentwintigste positie aan de race beginnen, nadat zijn kwalificatie vroegtijdig ten einde kwam. Bij het uitkomen van de tunnel werd hij aangetikt door Kush Maini. Daardoor kon hij geen snelle ronde neerzetten voor zowel de sprintrace als de hoofdrace.

Laurens van Hoepen kende een goede start tijdens de sprintrace en wist direct enkele plaatsten te winnen. De Trident-coureur schoof al snel op naar de vijftiende positie in de openingsfase in de nauwe straten van Monte Carlo. Echter haalde hij in de openingsronde meerdere coureurs buiten de baan in bij de start in bocht een. De wedstrijdleiding heeft hem daarvoor een tijdstraf van tien seconden gegeven. Uiteindelijk kwam de Nederlander als vijftiende over de streep, maar viel hij terug naar de negentiende positie door de tijdstraf.

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De overwinning in de sprintrace ging naar Noel Léon, voor Roman Bilinski en kampioenschapsleider Gabriele Minì. Van Hoepen start zondag ook de hoofdrace vanaf de eenentwintigste plek. De race in Monaco wordt gereden om 09:25u.

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