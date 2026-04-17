Formule 2-coureur Colton Herta krijgt dit seizoen de kans om vier eerste vrije trainingen te rijden voor het Cadillac-team in de Formule 1. De Amerikaan zal zijn debuut maken tijdens het Grand Prix-weekend in Barcelona. Het team ziet dit als een logische vervolgstap, aangezien hij testcoureur is voor Cadillac. “Ik hoop dat ik kan bijdragen aan het team”, aldus Herta.

Het optreden in Spanje wordt Colton Herta’s eerste officiële sessie tijdens een Formule 1-weekend voor Cadillac. Het team heeft bevestigd dat de Amerikaan naast Spanje nog drie andere weekenden zal gaan rijden in de eerste vrije training. “Ik kan niet wachten om voor het eerst achter het stuur van de Cadillac-auto te kruipen”, vertelde Herta in een persbericht van het team.

‘Ik kijk ernaar uit’

Volgens het team vormt dit voor Herta’s carrière een belangrijke mijlpaal in zijn ontwikkeling. Zo wil de coureur ervaring opdoen tijdens een echt raceweekend. De 26-jarige Amerikaan heeft al eerder tests gedaan in de simulator, omdat hij testcoureur is voor het team. “Ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met het team en ben volledig gefocust op leren van elke sessie. Ik hoop dat ik kan bijdragen aan het raceweekend en het team, Checo en Valtteri zo goed mogelijk helpen”, gaf de Formule 2-coureur aan.

De aankondiging volgt op een – volgens het team – sterk debuut van Herta in de Formule 2, een zevende plaats in de hoofdrace op het circuit van Albert Park in Melbourne in de Formule 2. Cadillac-teambaas Graeme Lowdon ziet de training sessies als een logisch vervolg. “Het afronden van al onze vier eerste vrije training sessies voor jonge coureurs is een logische volgende stap in zijn rol als testcoureur. Ik kijk ernaar uit om te zien wat hij kan bijdragen op het gebied van ontwikkeling en focus”, aldus Lowdon. Ook CEO Dan Towriss benadrukt het belang van de kans die voormalig IndyCar-coureur krijgt. “Dit is voor hem een waardevolle kans om zich verder te ontwikkelen, zowel op als naast de baan en om een Formule 1-weekend van dichtbij mee te maken.”

