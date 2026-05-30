Cadillac-teambaas Graeme Lowdon heeft hard uitgehaald naar de geruchten dat Valtteri Bottas zijn Formule 1-stoeltje zou kunnen verliezen. Na het raceweekend in Canada verschenen op sociale media berichten dat de Fin mogelijk al vóór Monaco vervangen zou worden, omdat het team ontevreden zou zijn over zijn prestaties. Daarbij werd ook Formule 2-coureur en Cadillac-junior Colton Herta genoemd als mogelijke opvolger.

Volgens Lowdon klopt daar echter helemaal niets van. “Die geruchten zijn nergens op gebaseerd”, aldus de Brit tegenover PlanetF1. “Dat kan ik met absolute zekerheid zeggen. Waar moet ik beginnen? Ik zal het heel duidelijk stellen: ze zijn volledig onjuist. Er zit geen greintje waarheid in.” Cadillac maakte dit seizoen als elfde team zijn Formule 1-debuut. Daarbij koos het met Valtteri Bottas en Sergio Pérez voor een ervaren line-up, ondanks dat beide coureurs in 2025 een jaar buiten de sport stonden.

Lowdon benadrukte dat de rol van Bottas en Pérez echter verder gaat dan alleen raceresultaten. “Als we kijken naar het werk dat beide coureurs verrichten, doen ze veel meer dan rijders bij sommige andere teams; we zijn niet alleen aan het racen, maar bouwen tegelijkertijd ook een team op. Dat is een zeer ongebruikelijke taak.” Volgens de Cadillac-teambaas weet de buitenwacht simpelweg niet wat er intern van de coureurs wordt verwacht. “Met alle respect, maar de buitenwereld weet niet wat wij van deze coureurs vragen. Niet alleen per sessie of race, maar ook op het gebied van de ontwikkeling van de auto.”

Onrealistische aannames

De speculaties werden volgens Lowdon bovendien gevoed door onrealistische aannames. Cadillac staat momenteel laatste in het constructeurskampioenschap en wacht nog altijd op de eerste WK-punten, maar de Brit ziet juist vooruitgang. “Het is duidelijk dat we proberen de auto sneller te maken. Laat ik benadrukken dat er – nog vóór we überhaupt begonnen met racen – al vergelijkbare geruchten rondgingen waarin werd beweerd dat we ons niet eens binnen de 107%-marge zouden kwalificeren.”

Hij haalde de exit-geruchten rond Bottas verder onderuit. “Ik heb niet alle roddels gelezen, maar wat ik heb gezien negeert nota bene een aantal absolute basisregels van de Formule 1. Zo beschikt Colton (Herta, red.) niet eens over de benodigde superlicentiepunten – dat zegt al genoeg over de geloofwaardigheid van deze geruchten. Laat ik er niet te veel aandacht aan besteden. Ik denk dat fans hier ook snel doorheen prikken. Colton, Checo én Bottas hebben allemaal hun eigen programma af te werken”, benadrukte Lowdon tot slot. “Ze dragen allemaal op hun eigen manier een steentje bij en er is niets waar van dergelijke geruchten. Bottas hoeft niet te vrezen voor zijn stoeltje en ook Checo vertrekt niet naar een ander team.”

