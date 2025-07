Lando Norris raakte op Silverstone voor de tweede keer in twee jaar tijd gewond aan zijn neus. De McLaren-coureur was na zijn thuiszege op weg naar zijn aanwezige fans om het moment te vieren, toen een fotograaf op Norris viel. De Brit grapt dat hij nu een blijvend aandenken heeft aan zijn allereerste zege in zijn thuisland: ‘Als ik aan iets geweldigs wil denken, kijk ik gewoon naar mijn neus.’

Lando Norris pakte begin juli voor de eerste keer de zege van zijn thuisrace op Silverstone. De LEGO-beker die de Brit kreeg voor zijn overwinning was echter niet zijn enige aandenken van het memorabele weekend. Toen Norris na de podiumceremonie naar zijn fans wilde gaan om de zege te vieren, viel een fotograaf van de barrières op de kersverse Grand Prix-winnaar. Norris hield er verwondingen aan zijn neus aan over, maar gelukkig geneest zijn neus goed, zo vertelt de McLaren-coureur in België.

LEES OOK: Lando Norris kritisch over F1 in 2026: ‘Wil gewoon rijden, niet al dat DRS-gedoe’

“Deze keer is mijn neus professioneler gerepareerd dan toen (in 2024, red.)”, aldus Norris. De Brit haalde een jaar geleden zijn neus nog open aan een bierflesje tijdens Koningsdag in Amsterdam. “Maar beide incidenten zijn geweldige herinneringen voor mij. Dus als ik in de spiegel kijk en aan iets geweldigs wil denken, kijk ik gewoon naar mijn neus. Dat is iets goeds.” De McLaren-coureur vindt het wel jammer dat de verwonding aan zijn neus hem in Silverstone ervan weerhield om zijn zege te vieren met zijn fans. “Ik miste zo een beetje een mooi moment.”

Norris nog niet op gewenste niveau

De focus ligt inmiddels alweer op het Grand Prix-weekend in Spa voor de McLaren-coureur. Norris staat op het Belgische circuit met een flinke dosis zelfvertrouwen aan de start na zijn twee opeenvolgende zeges in Oostenrijk en Groot-Brittannië. Toch is de Brit nog niet helemaal op het gewenste niveau. “Voel ik me zekerder dat ik meer van dat soort prestaties kan neerzetten? Ja. Voel ik me net zo goed als vorig seizoen en presteer ik consistent op hetzelfde niveau? Ik denk nog steeds van niet.”

“Ik begrijp nu meer van alles, maar we hebben het over heel kleine dingen”, voegt Norris eraan toe. “Ik voel me nu meer een bedreiging (voor kampioenschapsleider Oscar Piastri, red.), ja. Maar met waar ik nu sta, waar de auto staat en hoe ik met de auto kan omgaan, dat is nog steeds niet op het niveau dat ik wil.”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.