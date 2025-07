De nieuwe Formule 1-reglementen voor 2026 brengen veel veranderingen met zich mee, en niet iedere coureur is onverdeeld enthousiast. Een uitgesproken en openhartige Lando Norris deelt in Spa zijn eerste indrukken over de auto’s die volgens de simulator en testritten straks het nieuwe tijdperk in de koningsklasse moeten inluiden.

“Het is anders, goed maar op een andere manier,” begint Norris in Spa, enkele dagen voor de Grand Prix van België. “De Formule 1 is het summum van autosport en van snelheid en je krijgt bijna niets beters dan wat we de laatste jaren hebben gehad. De nieuwe auto’s worden wat langzamer – zowel op rechte stukken als in de bochten – en ze zullen er daardoor minder spectaculair uitzien. Aan het einde van een recht stuk rem je eerder af, waardoor het minder indrukwekkend oogt voor de fans.”

Toch ziet de coureur van McLaren ook positieve kanten: “Het is een nieuwe uitdaging voor iedereen. En dat maakt Formule 1 soms juist leuk: een frisse start, nieuwe regels, en als team kijk je daar toch naar uit.”

Norris en 2026

Norris hoopt wel dat de sport in 2026 en daarna niet te ver doorslaat in kunstmatige hulpmiddelen. “Ik wil niet dat het te nep of te gescript wordt, dat is geen motorsport. Persoonlijk hou ik niet van al dat DRS-gedoe. Ik wil gewoon rijden, opschakelen, terugschakelen en op de limiet zitten. Dáár geniet ik van.”

Volgens hem zouden de auto’s voor de komende jaren nog wel verbeterd kunnen worden. “Ik zou graag meer batterijcapaciteit willen, zodat de auto’s wat ‘normaler’ worden om in te rijden komt.” Norris verwacht in eerste instantie verschillen, maar naarmate de jaren vorderen niet. “Over een paar jaar trekken de verschillen tussen teams weer bij. Bij nieuwe reglementen zijn de gaten altijd even groter, maar uiteindelijk komt dat weer dichter bij elkaar.”

Ondanks zijn kritische noten is Norris naar eigen zeggen wel benieuwd naar de nieuwe generatie auto’s. “Sommige dingen zullen beter zijn, andere minder, maar het is een nieuwe uitdaging. En daar kijk ik toch wel naar uit.”

