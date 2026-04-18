Een bijzondere mijlpaal voor Mercedes: Doriane Pin, de F1 Academy-kampioen van 2025, rijdt op zaterdag haar allereerste test in een Formule 1-auto. De Franse coureur begon in 2024 bij de Zilverpijlen, voordat ze begin dit jaar ontwikkelingscoureur voor de renstal werd. Pin mag op Silverstone in de W12 rijden; de Formule 1-bolide waarmee Lewis Hamilton in 2021 de titelstrijd aanging met Max Verstappen. Pin schrijft ook meteen geschiedenis: ze is de eerste vrouw die in een Mercedes F1-auto mag plaatsnemen.

Sinds het behalen van de titel binnen de F1 Academy-raceklasse in 2025, is Doriane Pin aan de slag gegaan als ontwikkelingscoureur voor het Formule 1-team van Mercedes. Naast deze verplichtingen, die vooral veel simulatorwerk voor de Française betekenen, keert ze ook terug naar de 24 Uur van Le Mans later dit jaar, als teamgenoot van de Nederlandse Richard Verschoor.

De echte mijlpaal in de autosportcarrière van Pin vindt echter dit weekend plaats. Op de zaterdag mocht ze op het circuit van Silverstone, als allereerste vrouwelijke coureur voor Mercedes ooit, in de Mercedes W12 haar eerste testrondes in een Formule 1-bolide maken. De test is onderdeel van het Testing of Previous Cars (TPC)-programma van Mercedes. Lewis Hamilton vocht eerder in de W12 terug in 2021 een titelstrijd uit met Max Verstappen, al trok hij toen aan het kortste eind.

(Tekst gaat verder onder het X-bericht)

‘Doel is om de Formule 1 te halen’

Pin hintte eerder in de Beyond the Grid-podcast al op de privétest. De Franse coureur legde uit dat Toto Wolff onder de indruk was van haar werk in de simulator. “Ik zet natuurlijk alles op alles, want ik wil die kans krijgen om in de auto te rijden en te laten zien wat ik kan”, vertelde Pin. “Mijn doel is om uiteindelijk de Formule 1 te halen. Dus moet ik ervoor zorgen dat ik er helemaal klaar voor ben zodra die kans zich aandient.”

