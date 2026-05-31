Andrea Kimi Antonelli gaat met 131 WK-punten nog altijd aan de leiding in het kampioenschap. De jonge Italiaan sloeg vooral een flinke slag met zijn zege GP Canada, die volgde op de felle strijd in de openingsfase van de race met teamgenoot George Russell. Hoewel het kantje boord was in het gevecht om de raceleiding, is Kimi Antonelli niet van plan zijn ‘agressieve aanpak’ al te veel aan te passen: ‘Racen in de F1 is net alsof je in een haaienbassin zit. Het is eten of gegeten worden’.

George Russell en Andrea Kimi Antonelli zorgden met hun felle gevecht om de zege in Canada voor het meeste spektakel. Tijdens zowel de sprint als de hoofdrace in Montreal dreigde het zelfs een paar keer fout te gaan, doordat de jonge Italiaan een paar keer buiten de baan terecht was gekomen. Door de uitvalbeurt van Russell trok Kimi Antonelli uiteindelijk wel aan het langste eind.

LEES OOK: Kimi Räikkönen onder de indruk van naamgenoot Antonelli: ‘Je wint niet zomaar vier Grands Prix’

Volgens Kimi Antonelli is het echter niet meer dan logisch dat de twee Mercedes-coureurs vrij zijn om zo met elkaar te vechten. “Het team wil ook dat we vrij kunnen racen, omdat ze heel goed weten dat je ons, zeker in de positie waarin we ons nu bevinden, niet in bedwang kunt houden”, legt de Italiaanse coureur uit tijdens de uitreiking van de Bandini-trofee in Brisighella. Dit is een Italiaanse sportprijs die ieder jaar wordt uitgereikt aan het meest prijzenswaardige optreden in een motorsport.

Geen tweede Silver War

Toch snapt Kimi Antonelli wel dat Mercedes ook probeert om ‘onaangename situaties’ te voorkomen. De vergelijking met de eerdere interne titelstrijd bij de Zilverpijlen, tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg, werd al meermaals getrokken. “We willen geen situatie creëren zoals die tussen Lewis en Rosberg, waarbij de sfeer binnen het team niet optimaal was,” vervolgt Antonelli. “Natuurlijk gaan we hard tegen elkaar racen, maar we zullen proberen zo eerlijk mogelijk te zijn en botsingen of contact te vermijden, omdat we ook het beste voor het team willen. We willen ook dat Mercedes wint. We gaan zeker de strijd met elkaar aan, maar op een eerlijke manier.”

Voorlopig gaat de Italiaan zijn eigen tactiek echter niet al te veel aanpassen. “Racen in de F1 is net alsof je in een haaienbassin zit”, vertelt Kimi Antonelli. “Het is eten of gegeten worden. Je moet agressief zijn, uiteraard in de juiste mate. In Canada was ik misschien iets te agressief. Maar het is goed dat ik nu agressief ben, want op dit moment race ik om te winnen, ik ga voor overwinningen.”

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.