Richard Verschoor gaat dit jaar meedoen aan de 24 Uur van Le Mans. De voormalig Formule 2-coureur slaat de handen ineen met F1 Academy-kampioen Doriane Pin en ervaren GT- en WEC-coureur Julien Andlauer. Het is de eerste keer dat Verschoor zal deelnamen aan de iconische langeafstandsrace.

Richard Verschoor reed de afgelopen vijf jaar in de Formule 2, met als doel om de Formule 1 te bereiken. Helaas voor de Nederlander is dat laatste tot nu toe niet gelukt, maar met zijn toevoeging aan het opleidingsprogramma aan McLaren afgelopen december maakt hij alsnog vorderingen in de autosportwereld. De Britse renstal wil Verschoor namelijk voorbereiden op een rol in McLarens World Endurance Championship-programma dat in 2027 van start gaat.

LEES OOK: ‘Formule 1 maakt comeback op de Nürburgring, Mercedes en McLaren testen op Duits circuit’

Verschoor maakt dit jaar zijn eerste kilometers in het langeafstandsracen voor het Duqueine Team in de European Le Mans Series, wederom samen met Pin en met Giorgio Roda. Hij zal daar uitkomen in de LMP2 Pro-Am-klasse. Zijn Le Mans-debuut zal wederom in de LMP2-klasse voor Duqueine Team zijn.

(Tekst gaat verder onder het X-bericht)

Verstappen

De Nederlandse Verschoor maakt hiermee eerder zijn debuut bij de iconische langeafstandsrace dan Max Verstappen. De wereldkampioen sprak al meermaals zijn wens uit om ooit ook een keer mee te doen aan de 24 Uur van Le Mans. Verstappen zet dit jaar wel de eerste stappen richting dit moment: hij doet mee aan de 24 Uur van de Nürburgring op zaterdag 16 mei.

