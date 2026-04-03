De Nürburgring staat volop in de schijnwerpers in de F1-wereld, mede dankzij de recente uitstapjes van Max Verstappen naar het iconische circuit. Hij testte meerdere keren met een GT3-auto van Mercedes in aanloop naar zijn 24-uursdebuut in mei. Later deze maand zouden er echter ook F1-auto’s over de Nürburgring razen. Naar verluidt gaan McLaren en Mercedes namens Pirelli testen op het Duitse circuit.

Na een verregende testsessie in Suzuka, waar Red Bull en Racing Bulls noodgedwongen regenbanden testten, heeft Pirelli aanvullende testdagen ingepland. Meerdere bronnen melden dat Ferrari op 9 en 10 april in actie komt op Fiorano voor een regenbandentest, terwijl Mercedes en McLaren op 14 en 15 april zullen testen op de Nürburgring. Daarbij zouden Oscar Piastri en Lando Norris namens McLaren rijden, terwijl Mercedes inzet op Kimi Antonelli en George Russell om de nieuwe compounds te evalueren. Pirelli had aanvankelijk testsessies gepland op het circuit van Bahrein, maar door de oorlog in het Midden-Oosten is de bandenfabrikant uitgeweken naar Europa.

Voor de duidelijkheid: de F1-auto’s testen op het Grand Prix-circuit, en dus niet op de ruim twintig kilometer lange Nordschleife, waar Verstappen met zijn GT3-auto rijdt. Het zou de eerste keer sinds 2020 zijn dat er weer een F1-bolide over de Duitse baan scheurt. Tijdens de coronapandemie werd de Eifel GP in het leven geroepen, die uiteindelijk werd gewonnen door Lewis Hamilton.

