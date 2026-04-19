Doriane Pin blikt terug op de belangrijkste mijlpaal in haar autosportcarrière tot nu toe: haar eerste testdag in een Mercedes Formule 1-auto. De Française werd afgelopen zaterdag de eerste vrouw die in een moderne Formule 1-bolide van de Zilverpijlen mocht plaatsnemen. “Hoewel het feit dat ik een vrouwelijke coureur ben niet bepalend is voor wie ik ben, was het geweldig om te laten zien wat we kunnen”, zei Pin achteraf.

Doriane Pin schreef afgelopen zaterdag geschiedenis: de Française werd namelijk de eerste vrouw die in een Mercedes Formule 1-auto mocht rijden. Als onderdeel van Mercedes’ Testing of Previous Cars (TPC)-programma reed de F1 Academy-kampioen van 2025 76 rondes op Silverstone. Ook huidige Mercedes-coureur George Russell en Andrea Kimi Antonelli kwamen in de garage even langs.

“Om vandaag voor de eerste keer in een Formule 1-auto te rijden, voelde onwerkelijk”, blikt de Franse coureur naderhand terug op het moment via de officiële Mercedes-website. “Ik ben enorm dankbaar dat ik deze kans heb gekregen, en het samen met dit geweldig team mocht doen. Het was een unieke kans en ik heb er zeker voor gezorgd dat ik enorm van de dag genoot, naast dat ik zo goed mogelijk mijn best heb gedaan.”

Dat Pin ook gelijk geschiedenis schreef, maakt de mijlpaal extra speciaal. “Hoewel het feit dat ik een vrouwelijke coureur ben niet bepalend is voor wie ik ben, was het geweldig om te laten zien wat we kunnen”, vervolgt de F1 Academy-kampioen. “Het was een ontzettend emotionele dag en ik ben ook dankbaar dat ik deze ervaring met mijn familie heb mogen delen.”

Complimenten vanuit Mercedes

Ook van achter de schermen kreeg Pin complimenten op haar eerste optreden in een Mercedes F1-bolide. “Het was geweldig om Doriane vandaag een testdag met de W12 te zien afwerken,” aldus Andrew Shovlin, technisch directeur van Mercedes. “Dit betekent weer een belangrijke stap in wat een zeer spannende en veelbelovende carrière blijkt te zijn. Haar voorbereiding en professionaliteit hebben indruk gemaakt op het hele team en ze mag echt trots zijn op wat ze heeft bereikt. Uit welke raceklasse je ook komt, het is altijd een enorme stap om in een F1-auto te stappen, maar ze leek zich vanaf de allereerste ronden meteen thuis te voelen en kon genieten van het rijden met de auto op de limiet.”

