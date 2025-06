Richard Verschoor heeft een dubbelslag geslagen op de Red Bull Ring. De Nederlander wint niet alleen het hoofdnummer, maar neemt daarmee ook de leiding in het kampioenschap Formule 2 over van Alex Dunne. De Ier, die vrijdag namens McLaren nog VT1 in de auto van Lando Norris reed, finisht op ruim een seconde als tweede.

Een vroege bandenstop plaveit voor Verschoor, gestart vanaf P3, de weg naar zijn tweede overwinning in een zogenaamde feature race dit jaar. In Jeddah voltooide hij dit kunstje, ook dankzij een tactische vondst, eerder al. Daarnaast won hij onlangs in Spanje de sprintrace. Er staan dit jaar nog zeven GP-weekends op de rol in de Formule 2. In het kampioenschap leidt Verschoor met acht punten voor Dunne (116 om 108).

