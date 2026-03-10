Voormalig Formule 2-coureur Richard Verschoor gaat tijdens de rookietekst in Madrid achter het stuur van een Formule E-auto kruipen. De Nederlander komt op zondag 22 maart uit voor het team van Lola Yamaha ABT. Dit is een dag na de officiële race van de Formule E op het circuit van Jarama.

Richard Verschoor maakt sinds afgelopen winter deel uit van het ontwikkelingsprogramma van McLaren. Bij de Briste renstal richt hij zich op het Hypercar-project. Ook gaat hij deelnemen aan de European Le Mans Seres. Nu krijgt hij een extra raceweekend in zijn agenda voor de Formule E, waar hij voor het eerst in de T001 zal gaan rijden.

‘Eerste ervaring’

Aan de officiële website van de Formule E vertelt hij dat hij erg veel zin heeft om mee te doen aan de rookietest. “Het is geweldig om me bij Lola Yamaha ABT aan te sluiten voor de rookietest in Madrid. Het rijden in deze bolide wordt mijn eerste ervaring in een Formule E-auto. Ik kijk ernaar uit te leren en samen met het team vooruitgang te boeken”, aldus Verschoor.

Lola-teambaas Mark Preston prijst Verschoor voor zijn snelle en deskundige houding. “Wij zijn erg blij dat Richard zich bij ons voegt voor de rookietest. Hij is een snelle en veelbelovende coureur, waarvan we zeker weten dat hij een groot aanwinst zal zijn voor het team in Madrid.” Verder zal ook Hugh Barter – vaste simulator- en testcoureur van Lola – deelnemen aan de rookietest.

De rookietest

Het evenement biedt jonge talenten een kans om te rijden in een Formule E-auto. De test zal een dag later verreden worden dan de daadwerkelijke Formule E race; die vindt plaats op zaterdag 21 maart. Elk team laat twee rookies rijden. Het doel van deze test is om getalenteerde coureurs uit verschillende klasses ervaring te laten opdoen en mogelijk de aandacht van teams te trekken.

Voor de 25-jarige Verschoor komt de rookietest op een goed moment. Volgend seizoen introduceert de Formule E nieuwe auto’s en teams zijn druk bezig met het selecteren van coureurs. Met zijn ervaring en kennis van circuits en bandenmanagement, kan Verschoor laten zien dat hij deskundig genoeg is voor de Formule E, waar energiebeheer cruciaal is.

