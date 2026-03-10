Max Verstappen blijft een van de felste critici van het nieuwe Formule 1-reglement, maar volgens Red Bull team vormt dat geen probleem voor zijn toewijding aan het team. De ingrijpende reglementswijzigingen kregen tijdens de seizoensopener in Australië veel kritiek van coureurs en fans, en ook Verstappen liet na zijn zesde plaats in Melbourne opnieuw duidelijk van zich horen. Toch vreest teambaas Laurent Mekies niet dat de Nederlander laks wordt in zijn aanpak.

De viervoudig wereldkampioen heeft al langer zijn twijfels uitgesproken over de nieuwe generatie auto’s en motoren. Na de eerste race in Melbourne, waarin hij zich vanaf de achterhoede terugvocht naar P6, werd hem opnieuw gevraagd naar de huidige richting van de sport. “Ik hou van racen, maar je kunt er maar zoveel van verdragen, toch?”, reageerde Verstappen cynisch. “Ik denk dat de FIA en de Formule 1 bereid zijn te luisteren. Hopelijk wordt er actie ondernomen, want ik ben niet de enige die dit zegt. Of het nu coureurs of fans zijn, we willen gewoon het beste voor de sport.”

De uitspraken zorgden voor vragen over zijn motivatie voor het seizoen en zijn rol in de verdere ontwikkeling van de auto. Teambaas Laurent Mekies benadrukt echter dat Verstappen zijn persoonlijke mening kan scheiden van zijn werk met het team. “Ik denk dat Max (Verstappen, red.) zeer begaan is met de sport en dat hij veel feedback wil geven over wat er verbeterd kan worden”, verklaarde de Fransman tegenover de pers in Melbourne. “En we luisteren zeker naar hem. Ik denk dat we als sport in gesprek zijn met de teams, de FIA en de Formule 1 om te kijken wat de beste weg vooruit is.”

GP China afwachten

Tegelijkertijd wees Mekies op de unieke eigenschappen van het Albert Park Circuit in Australië. Hij wil de uitkomst van het aankomende sprintweekend in China afwachten alvorens hij zijn conclusies trekt over de nieuwe auto’s. “Het zal interessant zijn om na China te zien hoeveel verschil het maakt om op een circuit te rijden dat wat minder energie verbruikt”, legde hij uit. “Als er dan nog verbeteringen nodig zijn, zullen we die als sport doorvoeren.” De FIA wil na Shanghai samenkomen met de teams om eventuele wijzigingen te bespreken, zo bevestigde topman Nikolas Tombazis deze week.

Volgens Mekies is er intern bij Red Bull echter niets veranderd in de manier waarop Verstappen met het team samenwerkt. “Nee, de relatie met het team is absoluut niet veranderd ten opzichte van vorig jaar”, reageerde hij desgevraagd. “Hij focust zich nog steeds op de kleinste details en zijn feedback blijft ontzettend precies. Hij is in staat zijn persoonlijke voorkeuren opzij te zetten wanneer hij met ons de wedstrijd bespreekt en wanneer we samen de prestaties proberen te verbeteren.”

