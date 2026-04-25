Riccardo Patrese denkt dat Max Verstappen Red Bull zal verlaten als Gianpiero Lambiase vertrekt. Volgens de Italiaan is de samenwerking tussen Verstappen en zijn race engineer zo belangrijk dat de overstap van Lambiase een domino-effect kan veroorzaken. “Als Lambiase vertrekt, betekent dat dat Max ook bij Red Bull weggaat”, aldus Patrese.

Riccardo Patrese ziet dat Max Verstappen momenteel niet volledig tevreden is met de huidige auto’s en bij Red Bull. Hij benadrukt dat de Nederlander vooral plezier moet houden in het racen. “Max moet in de eerste plaats plezier hebben in het rijden met deze auto’s. Hij is sterk genoeg om eerlijk te zeggen: ‘Als ik er geen plezier meer in heb, dan stop ik of ga ik weg.’ Hij heeft al zoveel bereikt en bewezen dat hij de beste is”, vertelde Patrese aan BettingLounge.

‘Drie keer wereldkampioen worden’

De voormalig Formule 1-coureur stelt dat als Verstappen weer een goed gevoel krijgt met de sport, dat hij dan doorgaat. “Max is ontevreden, maar ik denk niet dat hij de Formule 1 wil verlaten. Hij is nog erg jong en hij heeft het in zich om misschien nog wel drie keer wereldkampioen te worden”, benadrukte Patrese. “De eerste test met de nieuwe reglementen was voor iedereen een shock. De manier van rijden veranderde zo drastisch, maar de sport is op dit moment sterk genoeg om zonder Max Verstappen door te gaan.”

Als Verstappen ervoor kiest om te blijven, ziet Patrese hem niet snel met Lambiase meegaan naar McLaren. “Er zijn zoveel geruchten. Als Max wil veranderen van team, kan hij dat makkelijk doen. Iedereen wil hem in het team hebben. Hij is het eerste stukje van de puzzel, daarna komt alles in beweging. Mercedes is nu dominant, zij hebben een zeer goede auto gebouwd met de nieuwe reglementen. McLaren is waarschijnlijk aan het inhalen, dus we gaan het zien wie beter is”, aldus Patrese.

‘Meer tijd nodig’

De afgelopen jaren zijn er veel kopstukken weggegaan bij het team van Red Bull, denk aan Adrian Newey, Christian Horner en Rob Marshall en daar zit volgens Patrese het venijn in de staart. “Vorig jaar hadden ze niet de dominante auto. Nu moeten ze alles vanaf nul opbouwen, zonder Adrian Newey, hun technisch leider en topman. Ze hebben niet de juiste stappen gezet. De motor die werkt in ieder geval, maar het is zeker niet de beste motor. Ze lopen achter, zelfs met Max Verstappen”, aldus Patrese.

Vooralsnog durft de zesvoudig Grand Prix-winnaar niet aan te geven of Red Bull terugkomt of dat ze afgeschreven zijn. “We moeten wachten tot na de pauze, dan zullen we een beter beeld hebben of ze volledig ten dode opgeschreven zijn of dat ze kunnen herrijzen. Met zulke veranderingen heb je wat meer tijd nodig om alles te begrijpen. Ze hebben de tijd gehad om hun zwakke punten te bekijken. Voordat ik een definitief oordeel geef, moet ik wachten tot de herstart van het kampioenschap”, besloot Patrese.

